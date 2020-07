Les valeurs à suivre lundi 6 juillet 2020 à la Bourse de Paris

0

COMPAGNIE DES ALPESLe Conseil Départemental de la Vienne a retenu le projet déposé par les équipes de la Société Anonyme du Parc du Futuroscope (SAPF), société contrôlée par la Compagnie des Alpes et actuel exploitant du site du Futuroscope, pour la mise en place d’un nouveau bail de 30 ans. Un projet transformant concernant le site actuel du Futuroscope ainsi que son extension seront portés dans le cadre de ce nouveau bail. La signature définitive devrait intervenir fin septembre et le nouveau bail débuter en janvier 2021.EGIDELe 1er juillet 2020, en fin d’après-midi, alors que le site d'Egide USA à Cambridge, Maryland (Etats-Unis), était fermé pour cause de week-end prolongé pour la fête nationale du 4 juillet, un incendie s'est déclaré dans la zone de traitement de surface. Le spécialiste desboîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles précise qu'il a été rapidement éteint et il n'y a pas eu de blessé.SOLOCALSoLocal, dont le titre est suspendu depuis le 15 juin, a annoncé que la reprise de la cotation de ses titres a été fixée au lundi 6 juillet 2020. Ce, après voir précisé qu'après d'intenses négociations, le groupe et ses créanciers financiers ont trouvé les termes d'un accord afin d'assurer la liquidité du groupe et réduire son niveau d'endettement. Aussi, le conseil d'administration de la société a décidé à l'unanimité d'approuver ce plan et de recommander l'approbation des résolutions correspondant à cette solution aux actionnaires du groupe.