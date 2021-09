Les valeurs à suivre lundi 6 septembre 2021 à la Bourse de Paris

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CARMILA -0.84% 11.86 1.53% SERGEFERRARI GROUP -0.24% 8.4 41.75% SPINEWAY 0.00% 0.0016 33.33%

Carmila a confié à un prestataire de service d'investissement un mandat de rachat d'actions au comptant portant sur un montant maximum de 8 millions d'euros. La période d'achat courra du 6 septembre 2021 au 31 décembre 2021. Les actions ainsi rachetées seront conservées par le spécialiste des centres commerciaux en vue de leur annulation future. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions de Carmila, tel qu'autorisé par l'Assemblée générale des actionnaires du 18 mai 2021.Le résultat net part du groupe de Delfingen a atteint 12,7 millions d'euros au premier semestre à comparer à - 1,4 million d'euro au premier semestre 2020. Le résultat opérationnel courant du spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués s'élève à 19,1 millions d'euros, soit 9,8 % du chiffre d'affaires, contre 1,7% un an auparavant à la même époque.Le distributeur d'équipements de protection individuelle présentera ses résultats semestriels.Le spécialiste des matériaux composites souples innovants publiera ses comptes semestriels.Le groupe spécialisé dans le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale dévoilera ses résultats semestriels.