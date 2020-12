Les valeurs à suivre lundi 7 décembre 2020 à la Bourse de Paris

© AOF 2020

Le 17 décembre 2018, l'URSSAF Rhône Alpes a notifié par mise en demeure Amplitude SAS d'un redressement au titre de la taxe sur la promotion des dispositifs médicaux pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 pour un montant de 5,8 millions d'euros. Par requête en date du 18 février 2019, Amplitude SAS a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rendu une décision de rejet en date du 13 décembre 2019. Le 3 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Valence a débouté Amplitude SAS de sa demande d'annulation du redressement.L'éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, logistiques et du retail publiera ses résultats du premier semestre.L'Olympique Lyonnais informe avoir obtenu un pré-accord de ses prêteurs bancaires et obligataires pour la mise en place d'un PGE (Prêt Garanti par l'État) complémentaire, dit "PGE Saison", de 76,4 millions d'euros, d'une maturité de 12 mois, au terme de laquelle une option d'amortissement de 1 à 5 ans pourra être activée. La documentation juridique est en cours de rédaction et pourrait être signée d'ici fin décembre, sous réserve de la levée de l'ensemble des conditions suspensives. Les fonds devraient être mis à disposition à l'issue du closing.La Banque centrale européenne a notifié à Société Générale l’exigence de capital supplémentaire au titre du P2R (Pillar 2 requirement) à partir du 1er janvier 2021. Cette dernière est inchangée et s’établit à 1,75%. En tenant compte des différents coussins réglementaires, les exigences minimales applicables à Société Générale sur base consolidée s’établissent respectivement à 9,03% pour le ratio de fonds propres durs (CET1), 10,86% pour le ratio Tier 1 et 13,29% pour le ratio Total Capital.