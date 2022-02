Les valeurs à suivre lundi 7 février 2022 à la Bourse de Paris

© AOF 2022

Delfingen a relevé son objectif en termes de marge opérationnelle pour l’exercice 2021. Le spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués anticipe désormais une marge opérationnelle de l'ordre de 6 %, contre 5 % précédemment. La guidance avait toutefois été abaissée en novembre dernier.Le Conseil d'administration de Latécoère a décidé de proposer aux actionnaires de la société la mise en place d'un plan d'intéressement en actions au profit de salariés et mandataires sociaux du groupe. " L'objectif est de consolider les liens sur le long terme et d'aligner les intérêts des actionnaires avec ceux du management ", a expliqué l'équipementier aéronautique.Le spécialiste de la construction et de la rénovation de maisons publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Le spécialiste des navettes autonomes publiera son chiffre d'affaires annuel.Pharmagest a enregistré un chiffre d'affaires 2021 en croissance de 12,41% à 193,07 millions d'euros. Le spécialiste des solutions informatiques de santé en Europe anticipe par ailleurs d'excellents résultats pour l'année 2021. Le groupe a indiqué aborder avec confiance l'exercice 2022. Il rappelle que les engagements du Ségur de la Santé intéressent l'ensemble des acteurs du système de santé : les hôpitaux, la médecine de ville, la pharmacie, le secteur médico-social, les EHPAD.