Les valeurs à suivre lundi 8 février 2021 à la Bourse de Paris

Le spécialiste des équipements sportifs et de loisirs publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Airbus a fait le point vendredi soir sur son activité commerciale du mois de janvier 2021. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 21 avions commerciaux le mois dernier à 15 clients. En parallèle, aucune nouvelle commande n'a été enregistrée. Enfin, aucune commande n'a été annulée. Notons qu'Airbus publiera ses résultats 2020 le 18 février prochain.Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de Delfingen Industry a bondi de 57,5 % à 90,8 millions d'euros. Le spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués a affiché une croissance interne de 16%. L'effet changement de périmètre a représenté 47 points. La croissance organique de la division automobile s'est élevée à 19 % à 54,2 millions d'euros, surperformant le marché automobile de 17 points.Néovacs a annoncé vendredi soir une levée de fonds par le tirage d’une tranche d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1 million d’euros, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund. Le produit net de cette opération (970 000 euros) sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50 %, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).