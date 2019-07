Les valeurs à suivre lundi 8 juillet à la Bourse de Paris

0

La compagnie aérienne dévoilera son trafic de juin avant-Bourse.DBV Technologies a bondi la semaine dernière de plus de 31% à 19,40 euros. Le titre de la société de biotechnologies se négocie à son plus haut niveau depuis le 19 décembre dernier. C'est ce jour qu'avait choisi l'inventeur du Viaskin Peanut, un patch high tech contre les allergies à l'arachide, pour prévenir le marché qu'il retirait sa demande d'autorisation aux Etats-Unis en raison d'un "manque d'information sur les procédures de fabrication et les contrôles qualité" du produit.PrediLife, société qui développe des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, a levé1,35 million d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, réalisée sous forme de placement privé. Cette levée de fonds permet à la société de financer ses besoins opérationnels et notamment le lancement commercial en France, Belgique et Italie.Publicis Groupe a informé les titulaires de bons de souscription d’actions (BSA) que la parité d’exercice est portée de 1,028 action à 1,068 action par BSA (déterminée avec trois décimales par arrondi au millième le plus proche), à compter du 25 juin 2019, date du détachement du dividende 2018.