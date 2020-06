Les valeurs à suivre lundi 8 juin 2020 à Wall Street

0

BLACKSTONELe plus important gestionnaire alternatif d'actifs au niveau mondial Blackstone a indiqué qu'il réduisait de 25% le prix de son offre de rachat de la banque néerlandaise, NIBC. Il propose désormais 7 euros par action et les actionnaires recevront un dividende final de 0,53 euro par action. Blackstone proposait 9,32 euros précédemment.DUNKIN' BRANDSSelon une source de marché, Keybanc aurait relevé sa recommandation de Pondération en ligne à Surpondérer avec un objectif de cours de 78 dollars sur Dunkin' Brands.EXPEDIADara Khosrowshahi, le directeur général d'Uber, a cédé 100 000 actions du groupe américain d'agences de voyage en ligne Expedia, pour un montant de 8,4 millions de dollars. Précisons que Dara Khosrowshahi a dirigé Expedia jusqu'en 2017.EXXON MOBIL, CHEVRON, OCCIDENTAL PETROLEUM, CONOCOPHILLIPSLes valeurs pétrolières devraient être soutenues, à l'image de leurs concurrentes européennes de l'extension de l'accord de réduction de l'offre pétrolière de l'"Opep +". Afin de continuer à soutenir les cours du pétrole, le cartel et ses partenaires, dont la Russie, ont décidé de repousser de fin juin à fin juillet la réduction de 10% de l'offre mondiale, soit l'équivalent de 9,7 millions de barils par jour (bpj). Cet accord avait été conclu en avril pour tenter de remédier à la chute des cours liée à l'effondrement de la demande causé par le coronavirus. L'opération s'est révélée payante.GILEADAstraZeneca aurait approché Gilead le mois dernier en vue d'une fusion, a indiqué Bloomberg. Un tel rapprochement donnerait naissance à un géant de la pharmacie d'une capitalisation d'environ 240 milliards de dollars, soit devant Merck et Pfizer. L'objectif du laboratoire britannique, spécialisé dans l'oncologie, serait de se diversifier. La biotech américaine aurait décliner la proposition, préférant se concentrer sur sa stratégie de partenariats et de petites acquisitions.NEW YORK TIMESLe rédacteur en chef de la rubrique Opinion du New York Times, James Bennet a démissionné, dimanche 7 juin, à la suite de la controverse et des virulentes critiques liées à la publication, mercredi dernier, d'une tribune du sénateur républicain Tom Cotton dans laquelle il invitait les autorités américaines à faire intervenir l'armée afin de ramener l'ordre dans le pays après les manifestations contre les discriminations raciales aux Etats-Unis.