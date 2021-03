Les valeurs à suivre lundi 8 mars 2021 à la Bourse de Paris

© AOF 2021

Airbus a fait le point vendredi soir sur son activité commerciale du mois de février 2021. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 32 avions commerciaux le mois dernier à 20 clients. En parallèle, 11 nouvelles commandes ont été enregistrées. En janvier, Airbus avait livré 21 avions. Depuis le début de l'année, Airbus a donc livré 53 avions. Rappelons que le groupe entend livrer cette année le même nombre d'avions qu'en 2020 (566 unités).Par ailleurs, les Etats-Unis et l'Union Européenne se sont mis d'accord afin de suspendre pendant quatre mois les surtaxes imposées dans le cadre du conflit de longue haleine opposant Airbus et Boeing sur leurs subventions publiques respectives. Cette trêve sera mise à profit pour aplanir les différends sur une base pérenne.Pernod Ricard a annoncé la signature d’un accord en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans La Hechicera, marque de rhum colombien ultra-premium lancée en 2012. " La Hechicera est déjà prisé des amateurs de rhum, non seulement dans son pays d’origine, la Colombie, mais également dans différents marchés internationaux, notamment en Europe et aux États-Unis, ainsi que dans les réseaux de Travel Retail " explique le numéro deux mondial des vins et spiritueux.Le spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets publiera (après Bourse) ses résultats annuels.