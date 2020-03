Les valeurs à suivre lundi 9 mars 2020 à la Bourse de Paris

0

ASSYSTEMLe groupe d'ingénierie publiera ses résultats annuelsPATPlant Advanced Technologies (PAT) a annoncé la création de sa filiale Cellengo, détenue à 100%, suite à des avancées importantes dans le développement d'actifs végétaux obtenus par synthèse microbienne. Dans le but d'industrialiser la production de biomolécules issues de cette nouvelle plateforme, PAT a décidé de regrouper et d'apporter ses activités au sein d'un opérateur dédié, avec l'ambition d'en faire un acteur incontournable du domaine de l'Ingénierie Métabolique.SCHNEIDER ELECTRICSchneider Electric a annoncé le succès de son émission obligataire EMTN (Euro Medium Term Note) de 800 millions d’euros à 9 ans avec un coupon fixe de 0,25%. La société précise dans son communiqué que cette transaction permet au groupe d’améliorer le profil de maturité de sa dette tout en continuant de réduire le coût de celle-ci.SECHE ENVIRONNEMENTLe spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets publiera (après Bourse) ses résultats annuelsVINCIVinci, a transmis ce vendredi, le descriptif du programme de rachat d'actions propres 2020-2021 soumis par le Conseil d'administration à l'approbation de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 9 avril 2020. Le programme porte ainsi sur une possibilité de rachat de 10% au maximum du nombre des actions composant le capital de la société (sur la base du nombre d'actions composant le capital au moment des rachats) au cours de la période de dix-huit mois allant du 9 avril 2020 au 8 octobre 2021. Le prix d'achat maximum sera de 130 euros. Le montant maximal des achats autorisés sera de 2 milliards d'euros.