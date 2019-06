Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris Lundi 10 juin 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADLPARTNER 0.00% 16.4 29.64% AST GROUPE 0.00% 4.125 -26.34% BIOM'UP 3.86% 2.15 -55.19%

L'assemblée générale d'ADL Partner a décidé la distribution d'un dividende d'un euro par action, conformément à la proposition faite par le directoire. Sa date de détachement est fixée au 12 juin 2019 et sa mise en paiement interviendra le 14 juin. L'assemblée générale a également approuvé la nomination en qualité de membres du conseil de surveillance d'Isabelle Vigneron-Laurioz et de Marc Vigneron pour une durée de six exercices.L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'AST Groupe, troisième constructeur de maisons individuelles en France, réunie le 5 juin 2019, a approuvé l'ensemble des résolutions proposées dont les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2018. L'Assemblée a également validé le versement d'un dividende de 0,25 € par action, dont la mise en paiement interviendra le 21 juin 2019.Les assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Biom'up ont approuvé l'ensemble des résolutions qui leurs étaient soumises à l'exception de la résolution 10 de l'assemblée générale ordinaire ayant pour objet la ratification de la cooptation de Caroline Lang en qualité d'administrateur de la société.