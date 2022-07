Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris - Lundi 11 juillet 2022

© AOF 2022

Airbus a fait le point vendredi soir sur son activité commerciale du mois de juin 2022. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 60 avions commerciaux le mois dernier à 35 clients. En parallèle, 78 nouvelles commandes ont été enregistrées. Sur les six premiers mois de l'année, Airbus a livré 297 avions à 60 clients. Rappelons que le groupe entend livrer cette année environ 720 avions, contre 611 en 2021.Suite à une consultation lancée en mars dernier, Icade Promotion a été désignée lauréat pour réaliser La Plateforme, un campus numérique à Marseille au sein de l'extension d'Euroméditerranée. Conçu avec l'agence d'architecture Encore Heureux, le projet verra la réhabilitation d'une friche industrielle et mettra l'accent sur la mise en valeur du patrimoine, avec la conservation d'une partie des bâtiments existants. La livraison est prévue en juillet 2025 en vue de la rentrée de septembre 2025. Des aménagements et des animations seront prévus en phase provisoire.Implanet publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.Vallourec annonce la nomination de Pierre d'Archemont en tant que Directeur Amérique du Sud. Il prendra ses fonctions le 14 juillet 2022 et rejoindra le Comité exécutif. " Pierre nous apportera toute son expérience de la direction d'entreprises au Brésil et en Amérique du Sud dans des industries exigeantes comme l'automobile " a déclaré Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec.