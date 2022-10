Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris - Lundi 17 octobre 2022 14/10/2022 | 18:31 Envoyer par e-mail :

Le spécialiste des navires de plaisance présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Compagnie des Alpes

Dominique Marcel a fait part de sa décision de démissionner de ses fonctions de membre et président du conseil d'administration de Compagnie des Alpes avec effet au 1er novembre 2022. Cette décision s'inscrit dans le cadre de son départ à la retraite et dans un contexte où la société sort de la gestion de la crise liée à la Covid-19. Le conseil d'administration a coopté, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, Gisèle Rossat-Mignod en qualité d'administratrice de la société, avec effet au 1er novembre, et pour la durée restante du mandat à courir de Dominique Marcel.



Okwind

Le spécialiste de l'autoconsommation d'énergie renouvelable dévoilera ses résultats du premier semestre.



Parot

Parot a confirmé être entré en négociation exclusive pour la cession de sa concession Parot Automotive de Châteauroux. Exploitée par sa filiale Parot Automotive Centre sous les marques Ford, Fiat, Fiat Professional, Jeep et Alfa-Romeo, cette concession avait réalisé un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros pour une perte de 0,4 million d'euros en 2021.



Prodways

Le spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Thermador

L'entreprise Thermador, spécialisée notamment dans les accessoires pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, a réalisé un chiffre d'affaires au 30 septembre 2022 en hausse de 10,8% à 417,72 millions d'euros contre 376,83 millions d'euros à la même période l'an passé. En corrigeant l'effet de base des chiffres 2021 biaisés par les achats anticipés de ses clients avant la fin du mois de juin 2021, on constate que la croissance des deux derniers trimestres est en moyenne de 10,1%.





