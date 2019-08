Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ATOS 1.04% 65.98 -8.65% SPINEWAY SA -4.57% 0.0167 -91.94%

Atos a annoncé vendredi soir avoir procédé au rachat de 150 000 de ses actions pour un montant de 10,1 millions d'euros, entre le 9 et le 15 août 2019.L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de Spineway, convoquée le 16 août 2019, n’a pas atteint le quorum nécessaire à sa bonne tenue et sera par conséquent, à nouveau convoquée dans les prochaines semaines.