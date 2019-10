Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris Lundi 21 octobre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Assemblée Générale Extraordinaire de Dalet, qui devait se tenir le 23 octobre 2019, a été reportée pour " des raisons techniques indépendantes de la volonté de la société ". Une nouvelle date a été fixée le 4 novembre prochain au siège de Dalet. L'avis de réunion valant avis de convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 18 octobre 2019.Pharmasimple a récolté sur ce début d’année 2019 les premiers fruits de son plan de transformation entamée l’année dernière. Au premier semestre 2019, le chiffre d’affaires ressort ainsi à 14,3 millions d’euros en hausse de 64,4 %. Le spécialiste de la parapharmacie en ligne a divisé par deux sa perte d'Ebitda, qui atteint désormais -0,3 million au premier semestre 2019 contre -0,6 million pour la même période de 2018. La perte nette est ressortie à 1 million, contre une perte de 1,1 million un an plus tôt.