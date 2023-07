Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris - Lundi 24 juillet 2023

Accor

Le Groupe Accor, Andera Partners et plusieurs investisseurs associés annoncent ce vendredi être entrés en négociations exclusives pour l'acquisition par Accor des 63% du capital de Potel & Chabot qu'il ne possède pas actuellement. A l'issue de cette opération, Accor deviendra l'unique actionnaire de Potel & Chabot, qui sera intégré au sein de la division Luxe & Lifestyle du Groupe. L'opération devrait être finalisée à l'automne 2023.



Aures Technologies

Aures Technologies annonce un chiffre d'affaires semestriel " toujours en recul " de 20,40% sur un an au deuxième trimestre après 20,67% au premier trimestre : le recul du chiffre d'affaires est de 20,23% à change constant sur le semestre sur un an, à 40,69 millions d'euros. Le groupe informatique accuse " les conditions de marché " mais évoque " différents signaux encourageants en termes de demande clients " : il anticipe " un très fort ralentissement de la baisse d'activité " au cours du second semestre 2023, qui verra notamment la commercialisation de la solution digitale 360 du Groupe.



Beneteau

Le fabricant de bateau annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Cafom

Le groupe Cafom, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, a publié son chiffre d'affaires non audité des neuf premiers mois de l'exercice 2022-2023, ressortant en croissance de 2% à 301,4 millions d'euros. Dans un contexte de consommation des ménages contrainte par la pression inflationniste, le pôle Outre-Mer est stable (-0,1%) alors que l'activité e-Commerce en Europe continentale (+5,4%) bénéficie de la digitalisation croissante du secteur et du lancement de sa place de marché.



Eurobio Scientific

Le groupe français spécialiste du diagnostic médical in vitro de spécialité communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Icade

Le promoteur immobilier présentera ses résultats du premier semestre.



Linedata Services

L'éditeur de solutions globales et de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit dévoilera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Obiz

La plateforme digitale de marketing relationnel responsable indiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Oeneo

La société spécialisée en tonnellerie et bouchage du vin divulguera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Plastic Omnium

L'équipementier automobile communiquera ses résultats du premier semestre.



Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.



Verimatrix

Le spécialiste de la cybersécurité communiquera ses résultats du premier semestre.