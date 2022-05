Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris Lundi 30 mai 2022

© AOF 2022

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BIGBEN INTERACTIVE 3.30% 16.28 -2.60% EGIDE S.A. 3.79% 0.85 -42.73%

Le groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits audio publiera ses résultats annuels définitifs.Le Conseil d'administration du Groupe Egide a décidé de convoquer l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires 30 juin 2022 à 10h00 au Sheraton Paris Airport Hotel & Conference Centre , Terminal 2E, 95716 Tremblay-en-France. Les actionnaires qui ne pourront pas se déplacer à l'aéroport Charles de Gaulle pour assister à l'assemblée physiquement, pourront demander l'accès à la visio-conférence au moins 24 heures à l'avance par e-mail à assemblee@fr.egide-group.com en justifiant de leur statut d'actionnaires.