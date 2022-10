Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris - Lundi 31 octobre 2022 28/10/2022 | 18:24 Envoyer par e-mail :

Le spécialiste des solutions de marketing digital dans l'immobilier et l'Habitat annoncera ses résultats du premier semestre.



Altur Investissement

Altur Investissement a publié son actif net réévalué (ANR, qui représente la valeur actualisée du portefeuille et des éléments bilantiels) au 30 septembre 2022, qui s'élève à 46,85 millions d'euros, conduisant à une valorisation de 11,10 euros. Il est en repli sur un an où il s'était élevé à 11,30 euros par action. Au 30 septembre 2022, l'actif d'Altur Investissement est composé d'un portefeuille de 15 sociétés, 3 FPCI et 2 SLP valorisés à 34,82 millions d'euros et de disponibilités pour 12,07 millions d'euros.



DBT

Après un exercice 2021, qui avait enregistré un fort redémarrage de l'activité du groupe DBT, le rythme s'est encore accéléré au premier semestre 2022 avec le quadruplement des ventes de DBT CEV (recharges). Son chiffre d'affaires semestriel définitif ressort à 4,61 millions d'euros en hausse de 116,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Sa marge brute affiche 587 000 euros, en croissance soutenue de 49,3%. Elle progresse toutefois moins fortement que l'activité en raison du renchérissement du coût de certains composants entrant dans la fabrication des bornes.



Coil

Le spécialiste de l'anodisation de l'aluminium publiera ses résultats du premier semestre.



HF Company

Au premier semestre 2022, le chiffre d'affaires du Groupe HF Company s'est établi à 3,1 millions d'euros, contre 2,16 millions en 2021 soit une progression de 45,7 %. Son chiffre d'affaires du LAN progresse de 108 %, avec le démarrage du contrat GRDF portant sur des tests et certifications de compteurs à gaz. Les activités de certification du LAN sur les modems fibre optique et sur le CPL-G3 ont également progressé respectivement de 64 et 46%. Le groupe anticipe une poursuite de la croissance et du redressement du pôle Broadband au cours du second semestre.



Neolife

Le spécialiste des éco-matériaux pour la construction dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Riber

Le spécialiste des équipements pour le secteur des semi-conducteurs publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.













© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ACHETER-LOUER.FR -0.02% 0.4799 0.00% ALTUR INVESTISSEMENT 0.32% 6.18 6.21% COIL 1.32% 7.7 -8.21% DBT -6.67% 0.0168 -54.43% HF COMPANY 0.00% 5.5 -21.43% NEOLIFE -9.82% 0.0404 -85.45% RIBER -0.64% 1.56 -10.29% TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE SA 0.00% 2.6 -10.96%