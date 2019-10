Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris Lundi 7 octobre 2019

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ARCHOS -0.89% 0.134 -62.96% TF1 0.75% 8.035 12.64%

Archos a dévoilé, au troisième trimestre, un chiffre d'affaires de 11,1 millions d'euros, en repli de 28%. Cette décroissance provient essentiellement de la baisse des ventes de smartphones et de tablettes, sur un marché européen en recul, marqué par la concurrence exacerbée des grandes marques asiatiques. Dans ce contexte difficile, le groupe a décidé de mettre en place des actions de restructuration.Mediawan a annoncé l'augmentation de son capital social. Au terme d'un Directoire en date du 1er octobre 2019, le capital social a été porté à 319.227,23 euros correspondant à 31.922.723 actions d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune, suite à une augmentation de capital induisant l'émission de 46.317 actions nouvelles, consécutive à l'acquisition d'actions gratuites attribuées le 30 septembre 2017. Le groupe a également annoncé le transfert de son siège social et l’évolution de son conseil de surveillance.Les Groupes TF1 et Canal+ ont annoncé l’acquisition du prochain UEFA EURO FEMININ 2021, qui se déroulera en Angleterre du 11 juillet au 1er août 2021. Ainsi, le Groupe TF1 proposera, en exclusivité en clair sur ses antennes, les 14 meilleures affiches de la compétition dont le match d'ouverture, tous les matchs de l'Equipe de France, 5 autres matchs de poules, deux quarts de finale, les demi-finales et la finale qui aura lieu dans le stade mythique de Wembley.