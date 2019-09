Les valeurs à suivre mardi 10 septembre à Wall Street

0

EXXONExxon poursuit ses cessions d'actifs au pas de charge. Après avoir confirmé vendredi dernier la cession de ses actifs en Norvège à Var Energi pour quatre milliards de dollars, la compagnie pétrolière serait en discussions pour vendre certains actifs à Repsol dans le golfe du Mexique pour un prix de l'ordre du milliard de dollars. Selon l'information publiée par Reuters, le fruit de cette cession servirait à investir dans des projets stratégiques et à améliorer le retour à l'actionnaire.WENDY’SWendy’s devrait souffrir aujourd’hui à Wall Street après avoir retouché ses objectifs 2019, en raison d’un investissement exceptionnel d’environ 20 millions de dollars visant à développer son offre de petits déjeuners aux Etats-Unis. Cela passera par le recrutement de 20 000 nouveaux employés. La chaine de restauration rapide vise désormais un bénéfice par action ajusté en baisse de 3,5 à 6,5% sur l’ensemble de l’exercice contre une hausse de 3,5 à 7% auparavant.FORDMoody's a abaissé lundi soir la note de crédit de Ford de « Baa3 » à « Ba1 » avec une perspective stable. L’agence de notation justifie cette décision par la vaste restructuration que mène le constructeur automobile américain, et qui devrait impacter ses bénéfices et ses liquidités. Le titre devrait en pâtir à l’ouverture des marchés américains.APPLEApple lèvera aujourd’hui le voile sur ses nouveaux iPhone. Les spécialistes attendent peu de nouveautés pour cette nouvelle génération. Les modèles à écran OLED devraient bénéficier de trois caméras tandis que celui à écran LCD posséderait 2 caméras. Apple donnera par ailleurs la possibilité de se servir de l’iPhone pour recharger d’autres appareils, comme les AirPods. JPMorgan s’attend à ce que la firme américaine maintienne ses prix en dépit de la forte baisse du prix des mémoires.