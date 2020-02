Les valeurs à suivre mardi 11 février 2020 à Paris

0

ADPADP a enregistré en 2019 un résultat net part du groupe de 588 millions d'euros, en baisse 3,5 %, et un Ebitda en progression de 5,5% à 1,772 milliard d'euros. Le chiffre d’affaires a augmenté de 17,3% à 4,7 milliards d'euros, soutenu par l'impact de l'intégration globale dans les comptes de Société de Distribution Aéroportuaire et RelayADP depuis avril 2019, et d'Airport International Group (AIG) depuis avril 2018.AIR LIQUIDEAir Liquide a généré en 2019 un résultat net part du groupe de 2,242 milliards d'euros, en hausse de 6,1 % en croissance publiée et de 6,7 % hors application de la norme comptable IFRS16. Le résultat opérationnel courant (ROC) du spécialiste des gaz industriels a atteint 3,794 milliard d'euros, en hausse publiée de 10% et de 7,5 % en croissance comparable. La marge opérationnelle courante s'est établie à 17,3 % représentant une forte amélioration de 90 points de base.AKKAAkka annonce le succès de l'offre volontaire de rachat de Data Respons avec l'obtention d'une forte majorité du capital à 64%. Le spécialiste du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité est confiant en l'obtention des deux tiers du capital social de Data Respons. L'offre est prolongée de deux jours supplémentaires, et finira le 12 février à 16h30, afin de permettre aux derniers actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre.ALTRANAltran, en cours de rachat par Capgemini, a dévoilé un bond de 78,7% de son résultat net part du groupe à 144 millions d'euros et une marge opérationnelle en progression de 16% à 408,7 millions d'euros. Elle a représenté 12,7% des revenus contre 12,1% en 2018. Le chiffre d'affaires a progressé de 10,3% à 3,22 milliards d'euros. La croissance organique s'est élevée à 6%. Le montant des coûts directs liés à la cyberattaque s'est élevé à 20 millions d'euros sur l'année 2019. Toutefois, l'impact net pour l'ensemble de l'année est limité à une perte de 5 millions d'euros.CAFOMCafom a publié un chiffre d'affaires a publié un chiffre d'affaires du premier trimestre (clos au 31 décembre 2019) de son exercice 2019-2020 en croissance de 4,6%. Les revenus du spécialiste de l'équipement de la maison ressortent à 85,8 millions d'euros contre 82,1 millions (chiffre d'affaires retraité de l'exercice 2018-2019).DELTA PLUSLe spécialiste des équipements de protection individuelle publiera son chiffre d'affaires annuelHAULOTTE GROUPLe spécialiste des nacelles élévatrices publiera son chiffre d'affaires annuelMETABOLIC EXPLORERMetabolic Explorer a publié des revenus annuels 2019 de 350 000 euros. Le chiffre d'affaires consolidé du quatrième trimestre est de 312 500 euros dont 300 000 euros enregistrés dans le cadre de la conclusion de l'accord de collaboration commerciale avec l'entreprise néerlandaise Royal DSM. Au 31 décembre 2019, le spécialiste de la biochimie industrielle dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 26,6 millions d'euros contre 26,9 millions d'euros au 30 septembre 2019.MICHELINMichelin a publié un résultat net en hausse de 4,2% à 1,73 milliard d'euros pour l'année 2019, soit 9,9 euros par action, contre 1,66 milliards d'euros en 2018. Le résultat opérationnel s'établit à 2,69 milliards d'euros (+5,5%), et le chiffre d'affaires progresse de 9,6% à 24,14 milliards d'euros. Le résultat opérationnel des secteurs est lui aussi en hausse à 3,01 milliards d'euros (+9,1%) et sa marge atteint 12,5% (-0,1 point). Michelin annonce également le versement d'un dividende de 3,85 euros par action, soit 15 centimes de plus que l'année dernière.NANOBIOTIXNanobiotix a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait accordé la désignation “Fast Track” pour l'étude de NBTXR3 activé par la radiothérapie seule ou en combinaison avec cetuximab, pour le traitement des patients atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou localement avancé et qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie à base de platine.OL GROUPELa holding cotée en bourse chapeautant l'Olympique Lyonnais publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreORPEALe gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques de soins publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuelPLASTIVALOIREPlastivaloire a réalisé au premier trimestre 2019-2020 un chiffre d'affaires de 183,9 millions d'euros, en hausse de 8,8%. Cette croissance intègre TransNav sur 3 mois cette année au lieu de 2 mois en 2018-2019. L'activité du fabricant de pièces plastiques complexes a connu une hausse de 4,7% à périmètre constant. Le groupe a bénéficié du rebond de l'activité en Automobile par rapport au 1er trimestre 2018-2019 : +13,5%.RUBISLe spécialiste de l'aval pétrolier publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuelTECHNIPFMCTechnipFMC a averti qu'elle enregistrera environ 2,4 milliards de dollars de charges de dépréciation d'actifs, hors trésorerie, au quatrième trimestre. Dans le cadre du test annuel de dépréciation de l'écart d'acquisition de la société, la capitalisation boursière de l'entreprise a été comparée à son estimation de la juste valeur pour chaque segment.