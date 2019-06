Les valeurs à suivre mardi 11 juin 2019 à Paris

0

BIOSYNEXL’autotest Exacto HIV de Biosynex a été sélectionné par les experts de l’ONUSIDA comme l’une des innovations majeures de l’année 2019 pour lutter contre le virus du sida, alliant à la fois simplicité et fiabilité, et ainsi contribuer à une mise en place rapide de traitements médicaux appropriés.CGGCGG annonce l’attribution par Equinor à Subsurface Imaging, une activité de sa division Geoscience, d’un contrat pluriannuel pour le traitement des données sismiques de suivi permanent du réservoir Johan Sverdrup en Mer du Nord.DONTNODDontNod Entertainment a annoncé la signature d'un partenariat exclusif de distribution avec Epic Games sur PC. Twin Mirror, sortira dans sa version PC digitale en exclusivité pendant une période de douze mois sur EPIC Games store. " Les conditions financières de ce partenariat assurent une meilleure répartition des revenus en faveur du studio ", a souligné la société.OSEOSE Immunotherapeutics annonce que l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a octroyé l'accord de délivrance d'une nouvelle famille de brevets portant sur Tedop®, une combinaison de néoépitopes, pour son utilisation dans le traitement des métastases cérébrales provenant de cancers, dont le cancer du poumon non à petites cellules, chez les patients HLA-A2 positifs. Ce brevet protègera l'utilisation de Tedopi dans le traitement des métastases cérébrales jusqu'en 2034.SANOFIDans le cadre d'une étude de phase III évaluant des adultes atteints de diabète de type 2 inadéquatement contrôlé par des agonistes des récepteurs GLP-1, Soliqua/Suliqua (insuline glargine 100 unités/ml et lixisénatide) a atteint l'objectif principal de l'étude en permettant aux patients d'obtenir une réduction statistiquement supérieure du taux de glycémie moyen (HbA1c) après 26 semaines, comparativement aux patients maintenus sous agoniste des récepteurs GLP-1.TOTALTotal a démarré la production sur le gisement de gaz à condensats de Culzean, situé sur le permis 22/25a, à 230 kilomètres d'Aberdeen au Royaume-Uni. Le champ de Culzean, dont le plateau de production est de 100 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j), représente 5% de la consommation de gaz au Royaume-Uni, portant à 18% la part de la demande nationale en gaz approvisionnée par Total.