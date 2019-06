Les valeurs à suivre mardi 11 juin 2019 à Wall Street

0

BEYOND MEATBeyond Meat pourrait subir des prises de bénéfices aujourd'hui après avoir flambé de 69% au cours des deux séances précédentes pour se traiter à plus de sept fois le prix de l'IPO (25 dollars) du 2 mai. JPMorgan a dégradé sa recommandation de Surpondérer à Neutre. Le spécialiste du burger vegan a bondi après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Le groupe a réalisé au premier trimestre de son exercice fiscal un chiffre d'affaires de 40,2 millions de dollars alors qu'il tablait entre 38 et 40 millions. Les analystes visaient 38,9 millions.BARNES & NOBLELa librairie Readerlink travaillerait sur une offre d'achat pour Barnes & Noble, qui dépasserait le prix qu'Elliott Management a accepté de payer pour le distributeur de livres. C'est ce que révèle le Wall Street Journal, citant une personne proche du dossier.