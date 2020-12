Les valeurs à suivre mardi 15 décembre 2020 à la Bourse de Paris

© AOF 2020

CATANACatana a levé le voile lundi soir sur les résultats de son exercice 2019-2020 (clos fin août). Ainsi, le spécialiste des navires de plaisance a dégagé un résultat net (part du groupe) de 5,7 millions d'euros sur la période (contre 9 millions d’euros un an plus tôt), ainsi qu'un résultat opérationnel courant de 6,8 millions d'euros (contre 7,7 millions d’euros un an plus tôt), d’où il découle une marge opérationnelle courante de 8,2% (contre 9,9% un an plus tôt). De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 82,6 millions d'euros, soit une hausse de 6,7% sur un an.HF COMPANYLe Conseil d’administration d'HF Company a décidé, en date du 11 décembre 2020, de procéder à l’annulation de 100 461 actions auto-détenues soit 3% du capital. A l’issue de cette annulation qui prendra effet le 16 décembre 2020, le capital sera composé de 3 240 802 actions.PLASTIVALOIREPlastivaloire a fait état d'une perte, part du groupe, pour le compte de son exercice 2019-2020 de 16,1 millions d'euros, contre un bénéfice de 24,6 millions lors du précédent exercice. La marge d'EBITDA annuelle s'établit à 7,4%, en phase avec l'anticipation annoncée en novembre, soit un recul de 3 points. Les dotations aux amortissements et provisions, en hausse, pèsent sur le résultat opérationnel courant qui ressort à l'équilibre (+0,1 million d'euros). Le chiffre d'affaires s'élève à 629,2 millions d'euros (-13,6%), essentiellement en raison des fermetures liées au covid-19 au T3.PRISMAFLEXPrismaflex a dévoilé des comptes dégradés au titre du premier semestre, clos fin septembre, du fait d'une chute de l'activité provoquée par le Covid. Le fabricant de panneaux d'affichage et imprimeur grand format a essuyé une perte nette, part du groupe, de 1,01 million d'euros, contre une perte de 0,21 million, un an auparavant. Le résultat opérationnel courant est négatif à hauteur de 1,11 million contre + 0,22 million d'euros, un an auparavant.SOCIETE GENERALESociété Générale annonce l'acquisition de Reezocar, plate-forme française spécialisée dans la vente en ligne de voitures d'occasion auprès de particuliers. Deux ans après la prise de participation de CGI Finance, filiale de Société Générale et n°1 des financeurs indépendants en concession automobile, cette nouvelle étape accélère le partenariat existant et le potentiel de synergies avec les métiers du groupe. La transaction aura un impact non significatif sur le ratio de fonds propres durs de la banque. Ses détails financiers ne sont pas connus.VOLTALIAHelexia, filiale de Voltalia spécialiste de la production d'électricité décentralisée et de l'efficacité énergétique, a signé un contrat de 20 ans pour la fourniture d'électricité renouvelable aux réseaux de téléphonie mobile de Vivo, une marque de Telefonica. Avec ce nouveau partenariat, le portefeuille de contrats d'Helexia atteint 165 MW, soit 3,2 fois sa capacité installée lors de son acquisition. Les 16 centrales photovoltaïques seront situées dans les États de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo et Ceará pour alimenter les installations de Telefonica en électricité verte.WORLDLINEWorldline a annoncé l'acquisition d'une participation de contrôle (51%) des activités de services aux marchands de la banque ANZ pour un montant d'environ 485 millions de dollars australiens (300 millions d'euros). La signature de ce partenariat de long terme s'accompagne d'un mécanisme de rachat minoritaire par le biais d'une option d'achat exerçable par Worldline 10 ans après la finalisation de la transaction, la finalisation étant prévue au cours du quatrième trimestre 2021.