Les valeurs à suivre mardi 17 septembre 2019 à Paris

Aurea envisageait la reprise devant un Tribunal de commerce d’une société active dans le secteur des métaux avec un jugement prévu le 17 septembre 2019. Le spécialiste de la régénération des déchets a décidé de se désister, et a demandé à Euronext Paris de procéder à la reprise de cotation de son titre à compter du mardi 17 septembre 2019.En août 2019, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 1,5 % par rapport au mois d'août 2018 avec 10,4 millions de passagers accueillis, dont 7,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 4,3 %) et 2,9 millions à Paris-Orly (- 5,2 %). " C'est la première fois dans l'histoire de Paris Aéroport qu'un mois d'août passe la barre des 10,3 millions de passagers ", s'est réjoui ADP. Sur les mois de juillet et août, le trafic dans les aéroports parisiens s'est élevé à 20,9 millions de passagers, contre 20,6 millions l'an dernier, établissant un nouveau record sur cette période.Argan a débuté un nouveau chantier dans la région de Tours (37) pour le compte d’Auchan Retail Logistique, quelques mois après avoir lancé la construction d’un entrepôt frigorifique près de Strasbourg (67). Ces chantiers s’inscrivent dans le cadre du plan de modernisation et d’optimisation de la chaîne logistique engagé par Auchan.Dans le cadre du processus interne de transition managériale engagé en 2017 à l'initiative de Paul Hermelin, Président-directeur général, le Conseil d'administration de Capgemini SE réuni lundi a porté son choix sur Aiman Ezzat, actuellement Directeur général délégué, pour succéder à Paul Hermelin en tant que Directeur général à l'issue de l'Assemblée générale prévue le 20 mai 2020. Le Conseil d'administration s'est prononcé unanimement sur ce choix.Cast a essuyé au premier semestre une perte nette de 3,8 millions d'euros contre une perte de 5,7 millions d'euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel a suivi la même tendance, s'élevant à -3,4 millions d'euros contre -5,7 millions d'euros en 2018. "La réduction significative des pertes semestrielles reflète la nette progression des ventes alors même que l'entreprise poursuit son plan d'investissement de façon agressive", a commenté le spécialiste de la Software Intelligence. Le chiffre d'affaires a bondi de 20,5 % à 18,8 millions d'euros.Celyad annonce la clôture de son offre globale de 2 millions d'actions ordinaires, composée de 1,675 millions d'actions ordinaires émises sous forme d'American Depositary Shares (ADS), faite à des investisseurs aux Etats-Unis, au Canada et dans certains autres pays hors Europe au prix de 10 dollars par ADS, et de 325.000 actions ordinaires en Europe et dans certains pays en dehors des États-Unis et du Canada dans le cadre d'un placement privé concomitant au prix de 9,08 euros par action.Derichebourg Multiservices a pris une participation majoritaire dans les 3 sociétés de Grupo Net. Basé en Espagne, aux Canaries et dans les Îles Baléares, Grupo Net enregistre un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros en 2018 et emploie près de 4 000 salariés. L'entreprise couvre principalement les secteurs de la propreté, des services associés et des espaces verts. Derichebourg Multiservices explique qu'il s'agit d'une opération stratégique qui renforce son maillage territorial sur le bassin ibérique.Nicox a enregistré une perte nette de 0,8 million pour les 6 premiers mois 2019 contre une perte nette de 7,6 millions d'euros à la même période en 2018. La perte nette a été réduite en raison des contributions d'un paiement initial et d'un paiement d'étape facturés respectivement pour 2 millions d'euros et 3 millions de dollars aux partenaires Ocumension et Eyevance, des redevances reçues de Bausch + Lomb pour VYZULTA et du fait de la reconnaissance d'un produit d'impôt sans effet sur la trésorerie au titre des impôts différés actifs reconnus par notre filiale américaine.Soitec a annoncé la cession de 1,077,504 actions, représentant environ 3,3 % du capital de la société, par un groupe de managers, dans le cadre d'une offre par construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs qualifiés, conformément à l'objectif d'une cession coordonnée qui a été annoncé le 29 juillet dernier. Les actions ordinaires qui seront cédées sont issues de la conversion des actions de préférence émises dans le cadre du plan d'incentive 2016-2019 du spécialiste de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs.Tivoly a généré au premier semestre un chiffre d'affaires de 43,6 millions d'euros, soit une hausse de 3,2%, exclusivement organique. Le résultat net part du groupe s'établit à 1,3 million d'euros contre 2,4 millions d'euros, un an plus tôt. L'Ebitda au 30 juin 2019 s'établit à 4,1 millions d'euros, à 9,4% du chiffre d'affaires, (légèrement impacté par un mix de ventes moins favorable), à comparer avec 4,6 millions d'euros et 10,8%, un an auparavant.Ubisoft annonce le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANEs) à échéance 2024, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement pour un montant nominal maximal de 500 millions d'euros. Concomitamment à l'émission, l'éditeur de jeux vidéo annonce exercer l'option de remboursement anticipé des OCEANEs existantes émises le 27 septembre 2016 pour un montant d'environ 400 millions d'euros arrivant à échéance en 2021.Virbac a publié lundi soir ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, le laboratoire pharmaceutique dédié à la santé animale a affiché sur la période un résultat net (part du groupe) de 26,4 millions d'euros (+115,5% sur un an) et un résultat opérationnel courant de 59,4 millions (+58,2%). Quant au chiffre d'affaires, il atteint 463,7 millions d'euros, en croissance de 7,9% en publié et de 6,6% à taux de change et périmètre constants. " L'activité du premier semestre vient conforter les perspectives annoncées par le groupe pour l'année 2019 ", a indiqué Virbac.Ymagis, spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, annonce avoir signé une lettre d'intention engageante avec L'Image Retrouvée SAS, filiale de la société italienne L'Immagine Ritrovata, en vue de mener à bien un plan de continuation sur sa filiale Eclair Cinéma SAS, actuellement en redressement judiciaire. Elle y avait été placée en novembre 2018 et avait fait l'objet d'une lourde restructuration, mise en œuvre au début de l'année 2019.