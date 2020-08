Les valeurs à suivre mardi 18 août 2020 à Paris

0

ADPEn juillet 2020, le trafic total du Groupe ADP est en baisse de 77,3 % par rapport au mois de juillet 2019, avec 6 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 77,1 % par rapport à l'année dernière avec 2,4 millions de passagers accueillis. Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en baisse de 61,3 % avec un total de 54,2 millions de passagers accueillis, et celui de Paris Aéroport est en diminution de 64,7 % avec un total de 22,2 millions de passagers.LAGARDEREMoins d'une semaine après l'annonce d'un pacte d'actionnaires entre les deux principaux actionnaires du groupe, Vivendi et Amber Capital, avec respectivement 23,5 % et 20 % du capital, Lagardère a répliqué : le Conseil de Surveillance a approuvé le renouvellement du mandat de Gérant d'Arnaud Lagardère pour une durée de quatre ans à compter du 17 août 2020. Le groupe d'édition et de distribution a annoncé cette décision dans le cadre de la présentation d'une feuille de route stratégique adaptée aux effets de la crise.MEDIAWANMediawan a annoncé avoir trouvé un accord avec son pool de banques pour l'aménagement de sa ligne de crédit de 230 millions d'euros. Les changements incluent notamment, entre autres modifications techniques, la suspension du " covenant " de levier (dette nette sur Ebitda) pour décembre 2020 et juin 2021 dans un contexte de performance financière détériorée par l'impact du covid-19.VEOLIAVeolia a annoncé la signature d'un accord avec le groupe Suez en vue de l'acquisition de sa filiale Suez RV OSIS spécialisée dans l'entretien de réseaux et d'ouvrages d'assainissement et dans les services industriels sur site (majoritairement maintenance et nettoyage industriel). La transaction serait conclue pour un prix de 298 millions d'euros. L'accord est matérialisé par une promesse unilatérale d'achat assortie d'une période d'exclusivité de 150 jours devant permettre aux parties de finaliser leur accord.WENDELWendel a annoncé qu'IHS Holding Limited a annoncé le 14 août 2020 qu'elle étudiait la possibilité d'une introduction en bourse aux États-Unis. La société d'investissement détient 21,3% du capital du groupe d'infrastructures de télécommunication mobile en Afrique. IHS Towers a également précisé que le calendrier, le nombre d'actions offertes et la fourchette de prix de l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés.