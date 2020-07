Les valeurs à suivre mardi 1er juillet 2020 à Paris

0

Airbus a annoncé des plans visant à adapter ses effectifs mondiaux et à redimensionner son activité dans l’aviation commerciale en réponse à la crise du Covid-19. Cette adaptation devrait se traduire par une réduction d'environ 15 000 postes au plus tard à l'été 2021, dont 5000 en France et 5 100 en Allemagne. Il emploie environ 135 000 personnes. Le constructeur aéronautique précise que l'activité dans l'aviation commerciale a chuté de près de 40 % au cours des derniers mois, alors que l'industrie dans son ensemble est confrontée à une crise sans précédent.L'équipementier automobile Akwel a noué un partenariat avec la société française Tallano Technologie, qui a développé et breveté la solution TAMIC, un système de collecte des microparticules polluantes émises au freinage par les véhicules. " Ce système de captation des particules liées à l'abrasion des plaquettes permet d'en réduire les émissions de particules de 85 à 90 % ", peut-on lire dans un communiqué.Annoncée le 21 janvier 2020, l'acquisition de Sabadell Asset Management par Amundi est finalisée aujourd'hui, toutes les autorisations réglementaires nécessaires ayant été reçues. Le gestionnaire d'actifs a également annoncé le lancement avec succès du partenariat de long-terme avec Banco Sabadell en Espagne. Sabadell AM affichait des encours de 21 milliards d'euros à fin mai 2020, quasi stables par rapport à fin 2019.L'Assemblée Générale des actionnaires d'Axa a approuvé ce mardi l'ensemble des résolutions soumises au vote, notamment la nomination comme membres du Conseil d'Administration pour une durée de 4 ans d'Isabel Hudson, Marie-France Tschudin, Antoine Gosset-Grainville et Helen Browne, en tant que représentant des salariés actionnaires du groupe. Irene Dorner et Angelien Kemna ont vu leur mandat renouvelé pour 4 ans. Enfin, le versement d'un dividende de 0,73 euro par action au titre de l'exercice 2019 sera mis en paiement le 9 juillet, avec une date de détachement le 7 juillet.Casino a finalisé la cession de sa filiale Vindémia, leader de la grande distribution dans l'Océan Indien pour une valeur d'entreprise de 219 millions d'euros. Les produits de cession s'élèvent à 207 millions d'euros sur la base d'une dette financière nette et d'un besoin en fonds de roulement estimés au 30 juin 2020, dont 186 millions d'euros reçus ce jour. La réalisation de cette cession intervient après l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.CNP Assurances a annoncé le succès de son émission obligataire d'un montant de 750 millions d'euros à échéance 30 juin 2051, portant intérêt fixe de 2,5 % jusqu'au 30 juin 2031. Cette émission constitue du capital réglementaire Tier 2 conformément à la directive Solvabilité 2. L'obligation a été placée auprès de plus de 100 investisseurs, principalement basés en France, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne et en Suisse, le carnet d'ordres atteignant un total de plus de 1,2 milliard d'euros.Gecina a réalisé sa première acquisition sur le résidentiel au travers de sa filiale créée à cet effet. Il s'agit d'un immeuble situé au 66 rue de Ponthieu dans le 8ème arrondissement de Paris, composé de 52 lots et commerces de pied d'immeuble pour un prix de 33,1 millions d'euros et une surface proche de 4 100 mètre carrés. Le groupe confirme immobilier ainsi son intention de déployer son savoir-faire en fonction des opportunités, sur les marchés résidentiels porteurs à Paris, en Région parisienne et dans des métropoles.Mercialys a placé avec succès ce jour une émission obligataire à 7 ans d'un montant de 300 millions d'euros. Cette souche porte un coupon de 4,625%. Cette opération s'inscrit dans le cadre des besoins généraux du groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux et de la gestion de la maturité de sa dette. À ce titre Mercialys a lancé, en parallèle, une offre de rachat partiel de la souche obligataire de 750 millions arrivant à échéance en mars 2023.A l’occasion de l’Assemblée Générale Mixte, les actionnaires de l’Oréal ont adopté toutes les résolutions proposées, notamment la distribution d’un dividende de 3,85 euros par action. Ce dividende est porté à 4,23 euros pour les actions inscrites continûment au nominatif depuis au moins deux années calendaires. La date de mise en paiement est fixée au 7 juillet prochain.Le Groupe Pharmagest se rapproche d'Asca Informatique, confortant leurs positions de spécialistes de l'étiquetage électronique en officine. A ce jour, Asca Informatique équipe plus de 1 400 officines en France. Le Groupe Pharmagest équipe, sur ce marché, 400 officines en Europe par le biais de son produit OffiTag. Cette prise de participation majoritaire du Groupe Pharmagest au capital d'Asca Informatique permettra principalement à ce dernier de poursuivre sa politique de déploiement de son offre à travers la France et de s'ouvrir à l'Europe.Société Générale a annoncé l'acquisition de Shine, la néobanque des entrepreneurs. Bien plus qu’une banque, Shine leur propose un compte pro 100% en ligne ainsi qu’un véritable copilote pour les accompagner dans leurs démarches administratives (facturation, calcul des charges, simplification comptable…) et leur permettre de se concentrer sur leur activité et leur réussite. Elle poursuivra son développement de manière indépendante avec l’objectif d’accompagner de nouveaux clients.Suez a indiqué que les mois d'avril et de mai ont constitué un point bas en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité tandis que le mois de juin montre une amélioration significative de ses activités. En conséquence, le chiffre d'affaires au premier semestre devrait afficher une décroissance organique de l'ordre de 6% tandis que l'Ebit sous-jacent, est attendu entre 320 et 330 millions d'euros hors tout élément " one-off ".