Les valeurs à suivre mardi 2 avril 2019 à Wall Street

0

BOEINGBoeing va devoir revoir sa copie. L’agence fédérale de l’aviation américaine (FAA) s'attend à recevoir la version finale de l'ensemble des améliorations logicielles de Boeing au cours des prochaines semaines. « Boeing a besoin de temps pour effectuer des travaux supplémentaires à la suite d'un examen continu du système de commandes de vol du 737 Max », explique la FAA. Rappelons que le système anti-décrochage MCAS est mis en cause dans les crashes des Boeing 737 Max 8 de Lion Air et d’Ethiopian Airlines.DOWDow s'est séparé hier du groupe DowDuPont, se positionnant en tant qu'entreprise leader spécialisée dans la science des matériaux. Les actions ordinaires de Dow seront réintroduites à la Bourse de New York sous le symbole historique de la société "DOW", à compter d'aujourd'hui. L'action remplace DowDuPont dans l'indice Dow Jones.EXXON MOBILExxon Mobil a récemment discuté de la vente d'un ensemble de champs gaziers et pétroliers au Nigeria pour un montant qui pourrait approcher les trois milliards de dollars, selon Reuters. L'agence de presse précise que la compagnie pétrolière américaine envisage de se concentrer sur le pétrole de schiste aux Etats-Unis. Elle souhaiterait également explorer des gisements prometteurs en Guyane.LOCKHEED MARTINL’américain Lockheed Martin a remporté un contrat de 2,46 milliards de dollars auprès du Pentagone. Ce contrat porte sur la fourniture de missiles intercepteurs THAAD, dont certains seront livrés à l'Arabie saoudite. La nouvelle a été communiquée hier soir par le département de la défense des Etats-Unis.WALGREENSWalgreens Boots Alliance a dévoilé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et revu à la baisse ses prévisions annuelles. Au deuxième trimestre de son exercice fiscal, la chaîne américaine de pharmacies a vu son bénéfice net reculer de 14% à 1,16 milliard de dollars, ou 1,24 dollar par titre. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,64 dollar, contre un consensus de 1,72 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 4,6% à 34,53 milliards alors que Wall Street visait 34,58 milliards.