Les valeurs à suivre mardi 23 avril 2019 à la Bourse de Paris

ACCORAccor a fait le point sur son activité du premier trimestre 2019. Ainsi, le groupe hôtelier a réalisé un chiffre d'affaires de 987 millions d'euros sur la période, en progression de 34,2% en données publiées et de 8,8% en données comparables. Le RevPAR (revenu par chambre disponible), indicateur clef du secteur, est en progression de 1,6% avec des performances contrastées selon les régions. L'Europe fait preuve de résilience (+3,3%) tandis que l'Asie Pacifique connait une légère décroissance (-0,6%).COMPAGNIES DES ALPESCompagnie des Alpes a réalisé son point d’activité au titre du premier semestre de son exercice 2018-2019. Ainsi, l’exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a dévoilé un chiffre d’affaires consolidé de 498,2 millions d’euros sur la période, en progression de 3,2% en données retraitées et de 2,8% à périmètre comparable par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. Globalement, le groupe évoque « une activité en hausse grâce à une bonne saison hivernale dans les domaines skiables ».DAMARTEXL’activité de Damartex reste " très perturbée par les événements sociaux et politiques en France et en Angleterre qui ont un impact sensible sur les intentions d’achat de la clientèle la plus âgée ". Sur les neufs premiers mois de l’exercice, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 565,1 millions d'euros, en retrait de 5,1% par rapport à l’an dernier (-5,2% à taux de change constants et -5,3% à taux de change et périmètre constants).EIFFAGELe groupe de BTP publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.ELIORElior Group annonce la nomination d'Olivier Poirot au poste de directeur général d'Elior North America. Olivier Poirot est rattaché à Philippe Guillemot, directeur général d'Elior Group, et devient membre du comité exécutif du groupe. " La longue expérience d'Olivier sur le marché américain et son leadership affirmé dans les secteurs des services et de la restauration sont des atouts essentiels pour poursuivre le développement et la croissance d'Elior North America, qui est au cœur du projet stratégique du Groupe ", a déclaré Philippe Guillemot.FAURECIAL'équipementier automobile publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.FNAC DARTYLe chiffre d'affaires de Fnac Darty a atteint 1,715 milliard d'euros, en hausse de 1,7% en données publiées comme en données comparables, malgré un effet calendaire négatif. Au cours du trimestre, le distributeur a poursuivi le renforcement de son maillage territorial, avec un rythme d'expansion toujours soutenu et l'ouverture de 9 nouveaux magasins, dont 8 franchises. Le parc compte désormais 783 magasins, dont 267 franchises à fin mars.KORIANKorian vient de réaliser son point d’activité au titre du premier trimestre 2019. Ainsi, le gestionnaire de maisons de retraite médicalisées a publié un chiffre d'affaires de 871,6 millions d'euros sur la période, en hausse de 8,1% par rapport à l'année précédente et en croissance organique de 3,8%. Cette dynamique positive concerne l’ensemble des activités et des zones géographiques, explique le groupe. Elle bénéficie notamment des acquisitions ciblées (10 opérations réalisées en 2018 et 5 au 1er trimestre 2019).MERCIALYSLa foncière publiera (après Bourse) son activité à fin mars.GROUPE OPENGroupe Open a enregistré au premier trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 82,7 millions d'euros, en décroissance de 2,8%. Comme évoqué lors des résultats annuels 2018, ce premier trimestre 2019 est impacté par l'effet embarqué de 2018 - le groupe a éprouvé des difficultés à retenir ses employés - et calendaire (1 jour en moins, soit -1,6%). Le spécialiste de la transformation industrielle et digitale a confirmé son effort dans ses actions visant à attirer les talents ainsi qu'à les fidéliser.VINCILe groupe de concessions et de construction publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.