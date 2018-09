Les valeurs à suivre mardi 25 septembre 2018 à la Bourse de Paris

0 0

BIGBENBigben a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition d'Eko Software, studio français de développement de jeux vidéo. Le prix de transaction a été fixé à 8,5 millions d'euros, la transaction devant être payée pour 65 % en numéraire et 35 % par création d'actions nouvelles Bigben. Ces dernières rémunéreront l'apport d'actions Eko Software. Sur la base du cours actuel de Bigben, la dilution serait de l'ordre de 1,5 % du capital actuel de Bigben.FONCIERE VERTELa Foncière Verte a enregistré au premier semestre un bénéfice net de 1,275 million d'euros contre 1,01 million d'euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel de la foncière a dans le même temps augmenté de 5,3% à 3,6 millions d'euros. Les produits des activités ordinaires, constitués des seuls revenus locatifs, ont augmenté de 5,1% à 6,36 millions d'euros. Au 30 juin 2018, La Foncière Verte détient un patrimoine immobilier constitué de 26 actifs représentant 215 137 mètres carrés de surface utile construite, pour une valeur d'expertise de 145,7 millions d'euros (hors droits).GENFITGenfit vient de publier ses résultats au titre de son premier semestre 2018. Ainsi, la société biopharmaceutique dispose d'une trésorerie et équivalents de trésorerie de 238 millions d'euros au 30 juin 2018, contre 273,8 millions d'euros au 31 décembre 2017. De plus, la perte nette de Genfit s‘est accrue à 34,5 millions d'euros, contre 22,6 millions d'euros au 30 juin 2017. Quant à eux, les produits d'exploitation s'élèvent à 5,1 millions d'euros (4,7 millions d'euros au 30 juin 2017) provenant principalement du Crédit d'impôt recherche.NEOPOSTLe spécialiste du traitement du courrier publiera après Bourse ses résultats du premier semestre.ORPEALe gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques de soins publiera ses résultats du premier semestre.PIXIUMPixium Vision annonce l'analyse positive des premiers résultats de l'étude française de faisabilité de Prima, son implant photovoltaïque miniature sous-rétinien et sans fil, par son Conseil Médical et Scientifique et les investigateurs de l'étude au cours de la conférence Euretina à Vienne (Autriche).PSAÀ compter du 1er novembre 2018, Pierre Leclercq est nommé directeur du Style Citroën (groupe PSA). Il est rattaché à Jean-Pierre Ploué, directeur du Style du groupe PSA. Il succède à Alexandre Malval, au sein du groupe depuis 2001 et à la tête du Style Citroën depuis juin 2012, qui poursuit sa carrière en dehors du groupe. Originaire de Belgique, Pierre Leclercq, 46 ans, a étudié au Art Center College of Design de Pasadena en Californie (USA) et a obtenu un diplôme de design des moyens de transport en 1998.TOTALLe groupe pétrolier tiendra une journée Investisseurs à New York à partir de 16h00.