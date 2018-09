Les valeurs à suivre mardi 25 septembre à Paris

0 0

BIGBENBigben a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition d'Eko Software, studio français de développement de jeux vidéo. Le prix de transaction a été fixé à 8,5 millions d'euros, la transaction devant être payée pour 65 % en numéraire et 35 % par création d'actions nouvelles Bigben. Ces dernières rémunéreront l'apport d'actions Eko Software. Sur la base du cours actuel de Bigben, la dilution serait de l'ordre de 1,5 % du capital actuel de Bigben.DEVOTEAMDevoteam acquiert Jayway, acteur majeur de la “Creative Tech” en Scandinavie. Cette société, dont le siège social est à Malmö, Suède, avec des bureaux en Suède et au Danemark, compte 240 employés et a réalisé un chiffre d'affaires de 19 millions d'euros en 2017. Elle devrait contribuer autour de 5 millions d'euros au chiffre d'affaires groupe, avec un taux de marge opérationnelle à un chiffre dans la fourchette haute. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.DIRECT ENERGIEA la suite de son offre publique d'achat sur les actions Direct Énergie, Total 95,37 % du capital et 95,33 % des droits de vote de cette société. Le groupe pétrolier procédera, le 27 septembre 2018, au retrait obligatoire de toutes les actions Direct Énergie qui n'ont pas été apportées à l'offre publique d'achat. Le montant de l'indemnisation versée dans le cadre du retrait obligatoire sera égal au prix de l'offre publique d'achat, soit 42 euros par action.EDFEDF Renewables North America, filiale d'EDF Renouvelables, acteur majeur du secteur des énergies renouvelables, et EnterSolar, fournisseur de premier plan de solutions pour la production décentralisée d'énergie solaire aux clients commerciaux et industriels, annoncent ce jour la conclusion d'un partenariat stratégique portant sur l'entrée à hauteur de 50 %, d'EDF Renewables au capital d'EnterSolar. Les détails des conditions du partenariat ne sont pas dévoilées.FONCIERE VERTELa Foncière Verte a enregistré au premier semestre un bénéfice net de 1,275 million d'euros contre 1,01 million d'euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel de la foncière a dans le même temps augmenté de 5,3% à 3,6 millions d'euros. Les produits des activités ordinaires, constitués des seuls revenus locatifs, ont augmenté de 5,1% à 6,36 millions d'euros. Au 30 juin 2018, La Foncière Verte détient un patrimoine immobilier constitué de 26 actifs représentant 215 137 mètres carrés de surface utile construite, pour une valeur d'expertise de 145,7 millions d'euros (hors droits).GENFITGenfit vient de publier ses résultats au titre de son premier semestre 2018. Ainsi, la société biopharmaceutique dispose d'une trésorerie et équivalents de trésorerie de 238 millions d'euros au 30 juin 2018, contre 273,8 millions d'euros au 31 décembre 2017. De plus, la perte nette de Genfit s‘est accrue à 34,5 millions d'euros, contre 22,6 millions d'euros au 30 juin 2017. Quant à eux, les produits d'exploitation s'élèvent à 5,1 millions d'euros (4,7 millions d'euros au 30 juin 2017) provenant principalement du Crédit d'impôt recherche.NEOPOSTLe spécialiste du traitement du courrier publiera après Bourse ses résultats du premier semestre.ORPEALe gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques de soins publiera ses résultats du premier semestre.PIXIUMPixium Vision annonce l'analyse positive des premiers résultats de l'étude française de faisabilité de Prima, son implant photovoltaïque miniature sous-rétinien et sans fil, par son Conseil Médical et Scientifique et les investigateurs de l'étude au cours de la conférence Euretina à Vienne (Autriche).PSAÀ compter du 1er novembre 2018, Pierre Leclercq est nommé directeur du Style Citroën (groupe PSA). Il est rattaché à Jean-Pierre Ploué, directeur du Style du groupe PSA. Il succède à Alexandre Malval, au sein du groupe depuis 2001 et à la tête du Style Citroën depuis juin 2012, qui poursuit sa carrière en dehors du groupe. Originaire de Belgique, Pierre Leclercq, 46 ans, a étudié au Art Center College of Design de Pasadena en Californie (USA) et a obtenu un diplôme de design des moyens de transport en 1998.SEQUANASequana a enregistré au premier semestre une perte nette, part du groupe, de 71,4 millions d'euros contre un bénéfice net de 2,5 millions d'euros, un an plus tôt. Le groupe papetier a enregistré des charges non récurrentes nettes de 78 millions d'euros, incluant principalement 56 millions d'euros de dépréciation du goodwill historique de Sequana sur Antalis (sans impact sur la trésorerie du groupe) ainsi que 17 millions de coûts de restructuration et de refinancement d'Antalis.SOLOCALSoLocal et Microsoft ont annoncé la signature d'un partenariat clé autour de la plateforme Azure, enrichissant leur accord stratégique noué dès 2011 lors du lancement de Bing en France et renouvelé en 2015 pour une durée de 3 ans. Dans le cadre du développement de nouveaux services encore plus performants pour ses 460 000 clients, TPE/PME et enseignes à réseaux, SoLocal choisit en effet de s'allier à Microsoft pour accélérer la transformation de ses processus et de ses produits, et accompagner sa dynamique d'innovation.SOLUTIONS 30Solutions 30 a généré au premier semestre un bénéfice net, part du groupe de 8,6 millions d'euros, en croissance de 77%, et un résultat opérationnel (Ebit) ajusté de 14,3 millions d'euros, en augmentation de 56%. Ce dernier a représenté 8,1% des revenus contre 7,8% au premier semestre 2017. Déjà publié, le chiffre d'affaires s'est établi à 176,6 millions d'euros, en progression de 51% (+37% à périmètre constant).TOTALLe groupe pétrolier tiendra une journée Investisseurs à New York à partir de 16h00.