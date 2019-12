Les valeurs à suivre mardi 3 décembre 2019 à Wall Street

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GENERAL DYNAMICSGeneral Dynamics Electric Boat, une filiale de l'américain General Dynamics, a été désignée par l'US Navy comme principal bénéficiaire d'un contrat évalué à 22,2 milliards de dollars pour la construction de 9 nouveaux sous-marins de classe Virginia. Newport News Shipbuilding (groupe Huntington Ingalls Industries) est également associé à ce contrat. La construction débutera cette année et les livraisons s'étaleront entre 2025 et 2029.UNITEDHEALTHL'assureur santé américain UnitedHealth a dévoilé lundi soir sa prévision de résultat ajusté en 2020 dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes. Le groupe table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 16,25 et 16,55 dollars par action. Les analystes tablent en moyenne sur 16,46 dollars, selon Refinitiv. UnitedHealth prévoit par ailleurs sur un chiffre d'affaires compris entre 260 et 262 milliards, au-dessus des attentes de Wall Street qui tablait sur 260,81 milliards.