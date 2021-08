Les valeurs à suivre mardi 31 août 2021 à Paris

© AOF 2021

Avenir TelecomAvenir Telecom et Kaspersky Lab, société internationale de cybersécurité, ont annoncé la signature d'un accord international et pluriannuel de promotion et de partage des revenus issus de la vente de logiciels de sécurité Kaspersky. Les acheteurs de téléphones Energizer et d'ordinateurs Thomson auront désormais accès à des offres promotionnelles sur la gamme de produits Kaspersky. En cas de souscription à l'une de ces offres, Avenir Telecom se verra reverser une partie des revenus nets générés.BastideBastide a réalisé au quatrième trimestre un chiffre d'affaires de 111,5 millions d'euros, en recul de 3,2% (dont -6,3% en organique). La croissance dynamique et régulière des activités Respiratoire et Nutrition-Perfusion-Stomathérapie, ainsi que la solidité de l'activité auprès des collectivités, ont compensé la baisse conjoncturelle des ventes de consommables en magasins et sur Internet. Le chiffre d'affaires annuel 2020-2021 a atteint 444,3 millions d'euros, un niveau supérieur à l'objectif de 430 millions d'euros.EssilorLuxotticaEssilorLuxottica a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions " qui traduit la confiance du groupe dans ses perspectives futures ainsi que dans son potentiel de création de valeur ". Afin de mettre en oeuvre ce programme, le spécialiste des verres ophtalmiques et des montures optiques a confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'acquisition d'un nombre maximum de 2 millions d'actions, en fonction des conditions de marché, sur une période débutant aujourd'hui, le 31 août 2021 et pouvant s'étendre jusqu'au 29 octobre 2021.Freelance.comAu deuxième trimestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Freelance.com s'est établi à 113,2 millions d'euros, en croissance de 78%, dont 21,5% de croissance organique. Sur l'ensemble du premier semestre 2021 le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 60% à 212 millions d'euros, dont 15% en organique. " Le 1er semestre 2021 a dépassé nos projections budgétaires avec une forte démonstration de l'intégration réussie du groupe Inop's au sein des activités historiques de Freelance.com ", a souligné le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes.MemscapLe spécialiste des " MEMS " publiera ses résultats du premier semestre.PharmasimplePharmasimple a annoncé avoir conclu une convention d'investissement avec Alpha Blue Ocean. Le fonds d'investissement Global Tech Opportunities 12, par l'intermédiaire de Alpha Blue Ocean, s'est engagé à investir un montant maximum de 10 millions d'euros en souscrivant à des obligations convertibles en actions émises par la société. Les obligations convertibles d'un nominal de 5 000 euros seront souscrites par tranche de 0,5 million d'euros, ce qui signifie qu'un maximum de 20 tranches, représentant un total de 2 000 obligations.VivendiVivendi a annoncé que Pershing Square s'était engagé à acquérir une participation supplémentaire de 2,9 % du capital UMG pour un prix de 1,149 milliard de dollars américains sur la base d'une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100 % du capital du spécialiste de la musique. Conformément à ce qui avait été communiqué le 10 août dernier et compte tenu des 7,1% déjà acquis, Pershing Square détiendra ainsi 10 % du capital d'UMG, le closing relatif aux 2,9 % supplémentaires devant intervenir d'ici au 9 septembre 2021.