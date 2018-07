Les valeurs à suivre mardi 31 juillet 2018 à la Bourse de Paris

0 0

AEROPORTS DE PARISAéroports de Paris a enregistré au premier semestre un résultat net part du groupe de 205 millions d'euros, en progression de 26,9%, et un Ebitda de 815 millions d'euros, en progression de 33,6%. Les résultats bénéficient de l'effet positif de l'intégration globale de TAV Airports depuis le second semestre 2017 et d'Airport International Group (AIG) depuis le deuxième trimestre 2018. Hors ces intégrations, l'Ebitda s'élève à 571 millions d'euros, en baisse 6,3 %, du fait de la plus-value de 63 millions liée aux bâtiments du hub cargo enregistrée au premier semestre 2017.EDF?L'électricien communiquera ses résultats semestriels avant la séance de la Bourse.??IPSOSIpsos SA a conclu un accord avec Peter Feld, Directeur général de GfK SE, pour acquérir en numéraire les quatre divisions globales de solutions d'études personnalisées de GfK : « Customer Experience » ; « Experience Innovation » ; « Health » et « Public Affairs », pour une valeur d'entreprise de 105 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de l'année 2018 des activités acquises est estimé à plus de 200 millions d'euros, avec la zone Europe représentant environ 55 % du chiffre d'affaires, les Amériques 39 % et l'Asie-Pacifique 6 %.LEGRAND?La société dévoilera ses résultats semestriels avant le début des cotations.??MERSENCompte-tenu des résultats du premier semestre et d'une base de comparaison élevée au second semestre, Mersen anticipe désormais pour l'année 2018 une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 7% et 9% contre une prévision entre 3% et 6 % communiquée précédemment. L'expert des spécialités électriques et des matériaux avancés estime que, sur la base des taux de change actuels, l'impact des devises sur le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre -25 et -30 millions d'euros. En outre, les acquisitions devraient apporter près de 2% de croissance.REXEL?Le distributeur de matériel électrique publiera ses résultats semestriels tôt le matin.??SANOFI?Le laboratoire pharmaceutique détaillera ses résultats semestriels en début de journée.SOCIETE GENERALESociété Générale a annoncé avoir signé un accord avec la banque ABN Amro en vue de la cession de ses activités de banque privée en Belgique. La banque néerlandaise reprend toutes les activités opérées par la filiale, l'intégralité des portefeuilles clients et l'ensemble des collaborateurs. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.??SOLVAY?Le groupe chimiste dévoilera ses résultats semestriels.VIVENDIVivendi a "écarté l'idée d'une mise en Bourse de sa filiale Universal Music Group (UMG) "à cause de sa complexité". En revanche, le groupe a décidé de céder jusqu’à 50% du capital d'UMG à un ou plusieurs partenaires stratégiques. Cette opération devrait être lancée cet automne et pourrait s’étaler sur 18 mois. Vivendi retiendra prochainement des banques pour procéder à cette recherche de partenaires stratégiques. Vivendi définira "un prix de réserve" minimum pour l’entrée de partenaires au capital d’UMG.Vivendi est entré en négociations exclusives avec Grupo Planeta pour l’acquisition de 100 % du capital d'Editis, deuxième groupe d’édition français détenu par Grupo Planeta. La valeur d’entreprise retenue est de 900 millions d’euros. En 2017, Editis a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 750 millions d’euros et un EBIT récurrent d’environ 60 millions d’euros.Vivendi a dévoilé un résultat net part du groupe en baisse de 6,3% au titre du premier semestre, à 165 millions d'euros. Son Ebita est ressorti, lui, à 542 millions, en progression de 54%. Il comprend notamment l'effet de la consolidation d'Havas (+102 millions d'euros).YMAGISYmagis, spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, a enregistré un chiffre d'affaires de 79,3 millions d'euros au premier semestre 2018, en recul de 3,6% . Pour rappel, l'activité non-VPF du Groupe est particulièrement saisonnière au profit des ventes du second semestre et tout particulièrement du quatrième trimestre. L'activité VPF (frais de copie virtuelle et activité historique du groupe), dont le chiffre d'affaires recule mécaniquement de trimestre à trimestre, a enregistré une décroissance de 14,5% à 26,7 millions.