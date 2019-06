Les valeurs à suivre mardi 4 juin 2019 à Wall Street

0

CVSLa chaîne de pharmacies CVS Health a indiqué que l'intégration de l'assureur Aetna, racheté en décembre 2017, permettra de générer entre 300 et 350 millions de dollars de synergies cette année et environ 800 millions de dollars en 2020. Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs 2019 d'un bénéfice par action ajusté compris entre 6,75 et 6,90 dollars pour des revenus entre 2151,2 et 254,4 milliards de dollars. Il cible un bénéfice par action ajusté supérieur à 7 dollars en 2020, une croissance de celui-ci de 5% en 2021 et entre 10% et 15% en 2022 et au-delà.FIAT CHRYSLERLe fonds activiste Ciam, qui se revendique actionnaire de Renault, a fait part de ses griefs quant au projet de fusion proposé par Fiat Chrysler Automobiles (FCA). " Cette opération profite bien plus à Fiat Chrysler Automobiles qu'à Renault, tant d'un point de vue industriel que d'un point de vue financier ", a ainsi écrit Catherine Berjal, la présidente de CIAM, dans un courrier adressé hier au Conseil d'administration de Renault.MATTELBemis Company remplacera Mattel dans le S&P 500, et Mattel remplacera Bemis dans le S&P MidCap 400 avec effet avant l'ouverture des marchés le vendredi 7 juin, a annoncé le S&P Dow Jones.TIFFANY & COLe joaillier Tiffany & Co a abaissé ses prévisions annuelles à l’occasion de la publication des résultats du premier trimestre en raison de dépenses plus faibles de la part des touristes. Il cible une croissance du bénéfice par action située entre 0% et 5% contre environ 5% auparavant. Les ventes à surface comparable sont attendues en progression de 0% à 5%. Au premier trimestre, le bénéfice net a reculé de 12% à 125 millions de dollars, soit 1,03 dollar par action. Les revenus ont baissé de 3% à 1 milliard de dollars contre un consensus de 1,01 milliard.