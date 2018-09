Les valeurs à suivre mardi 4 septembre 2018 à Paris

0 0

ACCORHOTELSAccorHotels a annoncé, dans un court communiqué, que l’acquisition de Mövenpick Hotels & Resorts a été finalisée le 3 septembre 2018. Cette opération d'un montant de 560 millions de francs suisses (482 millions d'euros) payé en numéraire avait été annoncé fin avril. Elle aura un impact relutif sur les résultats d'AccorHotels dès la première année.AIR LIQUIDEA Hobro, au Danemark, Air Liquide vient d'inaugurer " HyBalance ", un site pilote de production d'hydrogène décarboné. Cette usine utilise la technologie de l'électrolyse, qui permet d'équilibrer le réseau électrique et de stocker le surplus d'électricité sous forme d'hydrogène, lequel sera utilisé pour l'industrie et les transports. Ce projet, initié en 2016, est piloté par Air Liquide. Il bénéficie d'un financement du partenariat public-privé européen Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) et du soutien du programme danois EUDP.FLEURY MICHONLe groupe de charcuterie publiera après Bourse ses résultats du premier semestre.GECINABéatrice Judel a rejoint Gecina en tant que Directrice Commerciale et Marketing du pôle Résidentiel le 1er septembre 2018. Elle est membre du Comité de Direction et rattachée à Franck Lirzin, Directeur Exécutif Résidentiel du Groupe. Agée de 52 ans, Béatrice Judel, ingénieur ENSMA, bénéficie d'une expérience de près de 30 ans dans les métiers du marketing, de la communication et de la vente dans les secteurs de l'immobilier, du tourisme, des médias et des transports.GENKYOTEXGenkyotex a reçu un avis positif suite à la seconde réunion du comité de surveillance de la sécurité indépendant (SMB) de l'étude de phase 2 avec le GKT831 dans la cholangite biliaire primitive (CBP). Il a recommandé la poursuite de l'étude sans modification du protocole actuel. Lors de cette seconde réunion le SMB a évalué les données recueillies chez 77 patients, dont 60 ayant passé leur visite de la semaine 6. Genkyotex estime que les résultats de l'analyse intermédiaire d'efficacité seront disponibles à l'automne 2018, tandis que les résultats finaux sont attendus au cours du 1er semestre.ILIADA l'occasion de la publication de ses comptes du premier semestre, Iliad a annoncé recul de la base totale de 70 000 abonnés (uniquement des abonnés 0€ et 2€) dans le mobile, en raison de la concurrence accrue sur les offres d'entrée de gamme. Le groupe a aussi perdu 47 000 abonnés dans le fixe. Sur les six premiers mois de l'année, l'opérateur télécoms a enregistré un résultat opérationnel courant en recul de 5,6% à 406 millions d'euros et un Ebitda consolidé en repli de 1% à 866 millions d'euros.SCORCovéa a pris acte du refus de Scor d'entrer en discussions en vue d'un rapprochement amical au moyen d'une offre publique en numéraire à 43 euros par action. Le titre de l'assureur cotait 35,45 euros hier. Le premier actionnaire du réassureur a adressé cette proposition, le 24 août 2018, au Président du Conseil d'administration de Scor. Cette offre amicale était Conditionnée à la recommandation du Conseil d'administration de Scor. Celui-ci s'est tenu le 30 août et a refusé d'entrer en discussion avec Covéa en vue de négocier un rapprochement amical sur les bases de sa proposition.SOCIETE GENERALEDans le cadre de l'enquête initié par les autorités américaines concernant certaines transactions effectuées par Société Générale en dollars américains et impliquant des pays faisant l'objet de sanctions économiques américaines, Société Générale annonce être entrée dans " une phase de discussions plus actives (…) dans le but de mettre un terme à ce dossier dans les prochaines semaines ". Au sein de la provision pour litiges s'élevant à 1,43 milliard d'euros, environ 1,1 milliard en contre-valeur euro est alloué à ce dossier.SODEXOCrèche Attitude, filiale du groupe Sodexo, a annoncé l'acquisition de Crèches de France. Ce rachat s'inscrit dans le cadre d'une ambitieuse stratégie de développement, qui vise à renforcer son positionnement d'acteur incontournable du secteur des crèches privées. L'acquisition de Crèches de France, créée et développée par Philippe Austruy, permet de renforcer la couverture géographique de Crèche Attitude, en particulier sur Paris intra-muros et dans le sud de la France.VISIOMEDVisiomed, société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération, fait un point sur l'exécution de son plan stratégique " Confiance et Croissance " dévoilé en juillet et sur son financement. A l'horizon 2020, Visiomed a pour objectif de dépasser 40 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé et de dégager un excédent brut d'exploitation positif.VOLTALIAVoltalia, acteur international des énergies renouvelables, assure l'atteinte de son objectif de 1 GW de capacité installée en 2020 en remportant un nouveau projet de 60 MW au Brésil, lors des enchères organisées le 31 août dernier par le régulateur brésilien ANEEL. Il est d'une durée de 20 ans et débutera le 1er janvier 2024. Comme pour la plupart des projets de Voltalia au Brésil, la phase de construction sera accélérée.