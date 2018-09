Les valeurs à suivre mardi 4 septembre 2018 à Wall Street

0 0

JD.COMLe groupe d’e-commerce chinois coté à Wall Street, JD.com, est attendu en repli alors que son fondateur et patron, Richard Liu, a été arrêté par la police de Minneapolis, puis relâché à la suite d’accusations de comportement sexuel inapproprié. Il a été autorisé à rentrer en Chine. Si le groupe a indiqué que ces accusations sont sans fondement, la police américaine a déclaré que ses investigations n’étaient pas terminées.FORDPour tenter de se relancer, l’américain Ford Motor Company pourrait cesser de produire certains modèles, dans le cadre de sa vaste réorganisation, selon les informations du Times. Ainsi, le constructeur automobile prévoirait de mettre un terme à la production de ses modèles Mondeo, Galaxy et S-Max, rapporte le média britannique, ce qui lui permettrait de se focaliser sur les SUV, plus rentables. Ces décisions de Ford pourraient entrainer la suppression de 12% de ses effectifs dans le monde.TESLASelon une source de marché, Goldman Sachs a repris le suivi du titre Tesla avec une recommandation Vendre et un objectif de cours 210 dollars.