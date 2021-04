Les valeurs à suivre mardi 6 avril 2021 à la Bourse de Paris

© AOF 2021

Alstom a annoncé jeudi soir l'acquisition d'Helion Hydrogen Power. Cette société, filiale à 100% d'Areva Energies Renouvelables, est spécialisée dans les piles à combustible à forte puissance, complétant ainsi le savoir-faire d'Alstom en matière de technologie hydrogène. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.AXA a annoncé avoir placé avec succès une émission de dette subordonnée verte d'1 milliard d'euros à échéance 2041. En 2019, l'assureur a lancé une nouvelle phase de sa stratégie climat et a doublé ses objectifs d'investissements vert à 24 milliards d'euros d'ici 2023. Avec cette émission, Axa renforce cet objectif à hauteur d'un milliard d'euros, pour atteindre 25 milliards d'euros.Nacon a annoncé avoir finalisé la signature d’un protocole d’acquisition du studio Passtech Games. Son équipe de développeurs est spécialisée dans la création de jeux d’action rogue-like. L'éditeur de jeux vidéo explique que cette acquisition contribue à renforcer son positionnement éditorial sur les niches très porteuses des jeux à destination des gamers les plus engagés, sur PC comme sur consoles.La Société de la Tour Eiffel a annoncé la signature de plus de 4 600 mètres carrés sur son Parc de Nanterre (73 625 mètres carrés) portant ainsi son taux d’occupation à plus de 90 % contre 56 % fin 2016 lors de son acquisition. Il a récemment accueilli Mitsubishi Electric Europe sur 1 360 mètres carrés de bureaux et activités et l’AFPA, L’Etablissement Public Chargé de la Formation Professionnelle des Adultes, sur un bail de 1 780 mètres carrés de bureaux et activités.