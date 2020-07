Les valeurs à suivre mardi 7 juillet 2020 à la Bourse de Paris

0

AIR LIQUIDEAir Liquide et le port de Rotterdam ont annoncé le lancement d'une nouvelle initiative conjointe ayant pour objectif de permettre à 1 000 camions hydrogène zéro émission de relier les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne de l'Ouest d'ici 2025. Il s'agit de l'un des plus grands projets européens de développement de camions à hydrogène et d'infrastructures connexes. Il contribuera à améliorer la qualité de l'air en réduisant les émissions de CO2 d'environ 100 000 tonnes par an, soit l'équivalent de 110 millions de kilomètres parcourus.ARTEAArtea a signé la cession d'un des immeubles du programme de 130 logements à Meyreuil pour 5,5 millions d'euros. Cette cession en bloc de 27 logements porte le taux de pré-commercialisation à 85%. Des discussions sont en cours pour la cession d'un ensemble de 5 logements qui porteraient le taux de pré-commercialisation à 90%. La plupart des immeubles de ce programme seront livrés cette année. Le dernier immeuble objet de la récente cession sera lui livré mi 2021.BICBIC a annoncé la nomination, à compter de lundi 6 juillet, de Jim DiPietro au poste de conseiller stratégique de Gonzalve Bich, directeur général de la société. Jim DiPietro quitte ses fonctions de directeur général délégué et directeur financier. En conséquence, Chad Spooner succède à Jim DiPietro en tant que directeur financier et membre du comité exécutif. Chad Sponer était précédemment directeur financier de Slingshot Health, une start-up spécialisée dans les technologies de la santé.BOOSTHEATLe fabricant de chaudières publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.FIGEAC AEROL'équipementier aéronautique publiera ses résultats annuels.GAUSSINGaussin Manugistique a remporté une commande ferme de 150 ATM Full Elec de la part de son distributeur Blyyd. Les véhicules sont destinés à des acteurs de premier plan des secteurs de la logistique et de la grande distribution. A ce jour, une cinquantaine d'ATM Full Elec ont déjà été vendus. Les véhicules équipent déjà près d'une vingtaine de sites logistiques en France.HERIGEHerige a annoncé, l'arrivée au sein du groupe de Benoît Hennaut. Celui-ci prendra, dans les prochaines semaines, après une période de passation, la suite d'Alain Marion au poste de président du directoire. Benoît Hennaut est ingénieur nucléaire de formation et titulaire d'un diplôme de management de l'université de Louvain (Belgique). Il est également président de la Fédération de la Plasturgie et des Composites depuis 2018, et membre du comité stratégique de l'AIMCC, une des grandes fédérations professionnelles de la construction.ICADEIcade Promotion a vendu en "vente en l'état futur d'achèvement" (VEFA) à Primonial REIM l’ensemble immobilier Urban Ivry, un programme mixte de 25 000 mètres, réparti en 2 bâtiments. Le prix de vente est de 109 millions d’euros. La livraison de l’ensemble est prévue pour le début du quatrième trimestre 2022. Ce programme prévoit trois résidences, 1 200 mètres carrés de bureaux et un hôtel 3 étoiles B&B (175 chambres).MAUNA KEAMauna Kea Technologies, inventeur du Cellvizio, a annoncé avoir procédé au tirage de la deuxième tranche de 6 millions d'euros au titre de l'accord de financement de 22,5 millions d'euros conclu le 20 juin 2019 avec la Banque européenne d'investissement (BEI). L'accord de prêt original a été signé en juin 2019 et comprenait une première tranche de 11,5 millions d'euros. L'accord prévoit également la possibilité d'accéder à une troisième tranche de 5 millions d'euros à une date ultérieure, sous réserve de la réalisation de certaines conditions.PHARMAGEST INTERACTIVEPharmagest Interactive a annoncé la nomination de Grégoire de Rotalier, Directeur de la Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux du Groupe Pharmagest, en tant que Directeur Général Délégué du Groupe Pharmagest. Il aura notamment pour responsabilité la poursuite du développement de sa Division (6 sociétés, 200 personnes) et la poursuite de son implication sur les dossiers transversaux du Groupe. Par ailleurs, l'Assemblée Générale a voté l'élargissement du Conseil d'Administration et entériné la nomination de Grégoire de Rotalier en qualité d'administrateur.QUADIENTL’Assemblée générale de Quadient a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, avec un taux de participation des actionnaires de 64,084%. Ces derniers ont notamment approuvé le versement en numéraire d’un dividende de 0,35 euro par action. Le dividende sera détaché le 7 septembre prochain et mis en paiement le 9 septembre.SODEXOLe spécialiste des services de restauration publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.VOLTALIAVoltalia annonce avoir signé un partenariat avec IKEA France pour la mise en place d'un service clé en main d'installation de panneaux solaires en toiture chez les particuliers. " Disponible à partir de l'automne 2020 dans le sud de la France, puis progressivement dans toute la France d'ici fin 2020, il démocratise l'accès à l'énergie solaire pour le plus grand nombre grâce à un service simple et abordable ", a souligné le spécialiste des énergies renouvelables.