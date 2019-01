Les valeurs à suivre mardi 8 janvier 2019 à Wall Street

0

APPLEMauvaise nouvelle supplémentaire pour le secteur technologique. Quelques jours après l’avertissement d’Apple, son concurrent coréen Samsung a présenté des résultats trimestriels décevants. Selon une estimation préliminaire, son résultat opérationnel au quatrième trimestre devrait reculer de 29%. Samsung vise 10 800 milliards de wons (8,4 milliards d’euros) à comparer avec un consensus de 13 800 milliards de wons. Ses revenus devraient reculer de 11% à 59 000 milliards de wons.INTELIntel est attendu en légère hausse ce mardi, après avoir déclaré lors du CES à Las Vegas, travailler avec Facebook pour terminer une nouvelle puce d'intelligence artificielle dans la seconde moitié de cette année.OCCIDENTAL PETROLEUMLa compagnie pétrolière américaine Occidental Petroleum a annoncé un plan d'investissement 2019 compris entre 4,4 et 5,3 milliards de dollars. Le montant sera fixé en fonction des cours du brut. Le bas de la fourchette correspond à une hypothèse de cours de 50 dollars pour le brut léger américain, le haut à un baril à près de 60 dollars, a précisé la société texane lors d'une conférence organisée par Goldman Sachs.TESLA MOTORSLarry Ellison, le fondateur et patron d'Oracle, détient une participation d'un milliard de dollars dans Tesla, selon un avis financier cité par Bloomberg. Cette participation de 1,75% du capital en fait le second actionnaire connu du constructeur de véhicules électriques, derrière Elon Musk, qui détient un cinquième du capital, poursuit le média américain. Larry Ellison se trouve être un ami de longue date d'Elon Musk, le directeur général de Tesla, et siège au conseil d'administration du groupe depuis le mois dernier.