Les valeurs à suivre mardi 9 février 2021 à la Bourse de Paris

Le groupe de divertissement interactif et de licences multi-plateforme publiera ses résultats du premier semestre.Aurea a réalisé un chiffre d'affaires consolidé au quatrième trimestre de 41,1 millions d'euros, en repli "modéré" de 3% par rapport au dernier trimestre 2019 mais en amélioration (+37,9%) par rapport au troisième trimestre 2020. Une activité jugée "solide" par le spécialiste de la régénération des déchets, malgré un contexte sanitaire dégradé par le renforcement des mesures de confinement au cours de la période. En cumul sur l'exercice, Aurea a enregistré un chiffre d'affaires de 144,4 millions d'euros en diminution de 22% par rapport à l'exercice 2019.Focus Home Interactive a annoncé que son studio de développement Deck13 va ouvrir une filiale au Canada. Premier studio de développement intégré dans le Groupe Focus Home Interactive en juillet 2020, Deck13 est " passé maître dans l'art de créer des univers originaux et des jeux d'action aux mécaniques de combat viscérales, techniques et spectaculaires (Lords of the Fallen, The Surge 1 & 2) ". Le studio basé en Allemagne travaille depuis plusieurs mois sur un nouveau projet ambitieux prévu pour une sortie mondiale en 2022.Le spécialiste des nacelles élévatrices publiera son chiffre d'affaires annuel.Les revenus locatifs d'Immobilière Dassault ont atteint 5,1 millions d'euros au 4ème trimestre 2020, en légère baisse de 2,1% par rapport au 4ème trimestre 2019. Sur l'ensemble de l'exercice 2020, les revenus locatifs de la foncière s'élèvent à 20,1 millions d'euros, soit un recul de 3,2%, engendrée principalement par l'impact négatif de la crise du Covid-19, qui continuera de se manifester au cours de l'année 2021. Au 31 décembre 2020, le taux d'occupation de l'ensemble du patrimoine du groupe Immobilière Dassault est de 90,65%, stable par rapport au trimestre précédent.Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.PSB Industries a réalisé lundi soir son point d'activité au titre de l'exercice 2020. Ainsi, le spécialiste de l'emballage en cosmétique-parfumerie a enregistré un chiffre d'affaires de 207,1 millions d'euros l'an dernier, en baisse de 20,5 % à taux de change et périmètre constants (tcpc) sur un an. Fort d'une activité du quatrième trimestre 2020 en recul de 7,9%, à tcpc par rapport à 2019, après -13,5% pour le troisième trimestre 2020, le groupe confirme une reprise sensible des activités par rapport au second trimestre 2020 (en recul de 46,7 % à tcpc par rapport à 2019).Streamwide, le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques, annonce un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros au titre de 2020, en croissance de 37%. La croissance au titre du second semestre 2020 (+46%) ressort supérieure à celle constatée au premier semestre de l'exercice (+28%). La croissance significative des revenus 2020, associée à une maîtrise des coûts, devrait générer un effet de levier positif et consolider ainsi les niveaux de rentabilité et de résultats, attendus en nette amélioration au 31 décembre 2020.Tessi a réalisé sur le quatrième trimestre 2020 un chiffre d'affaires en progression de 15,2% à 110,7 millions d'euros, bénéficiant de l'effet périmètre lié à l'intégration d'ADM Value. À périmètre comparable proforma, le spécialiste des business process services, renoue avec une légère croissance de 0,3%, malgré un contexte pandémique toujours pesant. Le chiffre d'affaires annuel a atteint 412,6 millions d'euros, en repli de 2,3% à périmètre comparable proforma.Le groupe pétrolier publiera ses résultats annuels.L'éditeur de jeux vidéo publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Vetoquinol a annoncé l'acquisition des droits canadiens de la gamme de produits Profender auprès d'Elanco Animal Health. Il a acquis aussi la propriété intellectuelle, les enregistrements et autres droits d'Elanco Animal Health pour le marché canadien. Cet achat a été validé par le bureau de la concurrence au Canada. Profender est un médicament vermifuge pour chats, disponible en application spot-on.