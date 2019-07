Les valeurs à suivre mardi 9 juillet 2017 à Wall Street

0

HILTON/MARRIOTTLes géants américains de l'hôtellerie, Hilton et Marriott, ont été pénalisés par JPMorgan. Le broker a dégradé sa recommandation sur les deux titres de Surpondérer à Neutre. Le broker a évoqué la récente performance des actions, les valorisations à un pic, la situation du secteur au stade actuel du cycle, et la décélération des tendances dans l'industrie hôtelière.IBMIBM a finalisé l'acquisition de Red Hat pour 34 milliards de dollars. Annoncée en octobre dernier, elle a pour but de raviver la croissance en panne d'IBM. Cette opération permettra à " Big Blue ", d'accélérer dans le cloud hybride (environnement informatique combinant cloud public et cloud privé).NORTHROP GRUMMANLe conseil d'administration de Northrop Grumman Corporation a élu Kathy J. Warden à sa présidence, à compter du 1er août 2019. Elle agira à titre de président du conseil, de directrice générale et de président. Kathy J. Warden succède à Wes Bush, qui en est le président depuis juillet 2011. Comme annoncé précédemment, Wes Bush prendra sa retraite et démissionnera du conseil le 31 juillet 2019.PEPSICOPepsiCo a ouvert la saison des résultats trimestriels aux Etats-Unis avec une performance pétillante. Le géant américain a réalisé au titre de son deuxième trimestre clos le 15 juin un bénéfice net en hausse de 12,1% à 2,04 milliards de dollars, ou 1,44 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,54 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 2,2% à 16,45 milliards. Les analystes tablaient sur un BPA, hors éléments exceptionnels, de 1,5 dollar et sur un chiffre d'affaires de 16,42 milliards.