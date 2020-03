Les valeurs à suivre mardi 9 mars 2018 à Paris

0

ASSYSTEMLe groupe d'ingénierie publiera ses résultats annuelsBLUELINEABluelinea a déjà levé plus d'un million d'euros par l'exercice de 43% des bons de souscription d'actions J (BSA J) attribués gratuitement à tous les actionnaires de la société dans le cadre de l'augmentation de capital par attribution gratuite de BSA J, 20 jours seulement après leur attribution. Comme annoncé le 30 janvier 2020, cette opération financière dédiée à tous les actionnaires de Bluelinea a pour objectif de donner à la société les moyens de financer son accélération commerciale dès le début de l'année 2020.EIFFAGEEiffage, au travers d'Eiffage Concessions (mandataire), a remporté en groupement avec l'UCPA, Dalkia et la Banque des Territoires le contrat de délégation de service public concédé par Bordeaux Métropole et la ville de Mérignac pour le financement, la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et l'exploitation pour une durée de 20 ans du futur stade nautique métropolitain à Mérignac. Le montant global d'investissement pour ce projet est d'un peu plus de 47 millions d'euros.NEXITYNexity a acquis 65% du capital du promoteur immobilier allemand de résidences gérées Pantera AG, Michael Ries, fondateur et directeur général de Pantera AG détient 35%. Le promoteur français et Pantera ont décidé d'engager un partenariat stratégique afin de permettre au second de disposer des ressources financières nécessaires à ses ambitions, et au premier de pénétrer le marché allemand avec un portefeuille de projets de qualité. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.NICOXBausch + Lomb, le partenaire de Nicox a reçu l'approbation de mise sur le marché de Vyzulta (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024% à Taiwan. Avec cette approbation supplémentaire, Vyzulta est maintenant approuvé pour commercialisation dans six pays et territoires (à savoir les États-Unis, l'Argentine, le Canada, Hong Kong, le Mexique et Taiwan), ce qui marque la poursuite de l'expansion de l'approbation de Vyzulta dans des territoires où les autorités réglementaires reconnaissent les données cliniques de l'enregistrement américain (New Drug Application, NDA).PATPlant Advanced Technologies (PAT) a annoncé la création de sa filiale Cellengo, détenue à 100%, suite à des avancées importantes dans le développement d'actifs végétaux obtenus par synthèse microbienne. Dans le but d'industrialiser la production de biomolécules issues de cette nouvelle plateforme, PAT a décidé de regrouper et d'apporter ses activités au sein d'un opérateur dédié, avec l'ambition d'en faire un acteur incontournable du domaine de l'Ingénierie Métabolique.SCHNEIDER ELECTRICSchneider Electric a annoncé le succès de son émission obligataire EMTN (Euro Medium Term Note) de 800 millions d’euros à 9 ans avec un coupon fixe de 0,25%. La société précise dans son communiqué que cette transaction permet au groupe d’améliorer le profil de maturité de sa dette tout en continuant de réduire le coût de celle-ci.SECHE ENVIRONNEMENTLe spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets publiera (après Bourse) ses résultats annuelsVALEURS PETROLIERESLes valeurs pétrolières sont attendues en très forte baisse dans le sillage de l'impressionnante chute des cours du brut. Vers 8h, le prix du baril de WTI américain plonge de 27,62% à 29,88 dollars tandis que son homologue européen, le Brent de la mer du Nord, dégringole de 25,91% à 33,54 dollars. L'or noir est à son plus bas depuis 1991 et la première guerre du Golfe. Ce mouvement de panique est lié à la décision de l'Arabie saoudite de vendre son pétrole en solde et d'augmenter de manière significative sa production.VALNEVALe FDA a approuvé une prolongation de la durée d'utilisation du vaccin de Valneva contre l'encéphalite japonaise Ixiaro de 24 à 36 mois. Le département américain de la défense (DoD) a par ailleurs publié un appel d'offres (RFP) pour la fourniture d'un vaccin contre l'encéphalite japonaise. Cet appel d'offre s'étend sur une période de trois ans et comprend une année ferme suivi de deux années optionnelles.VINCIVinci, a transmis ce vendredi, le descriptif du programme de rachat d'actions propres 2020-2021 soumis par le Conseil d'administration à l'approbation de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 9 avril 2020. Le programme porte ainsi sur une possibilité de rachat de 10% au maximum du nombre des actions composant le capital de la société (sur la base du nombre d'actions composant le capital au moment des rachats) au cours de la période de dix-huit mois allant du 9 avril 2020 au 8 octobre 2021. Le prix d'achat maximum sera de 130 euros. Le montant maximal des achats autorisés sera de 2 milliards d'euros.