Les valeurs à suivre mercredi 10 juillet 2019 à la Bourse de Paris

AIRBUSAu mois de juin, Airbus a enregistré 145 commandes et livré 76 appareils. Sur les six premiers mois de l'année, le constructeur aéronautique a reçu 88 commandes nettes et a livré 389 appareils. Dans le même temps, son concurrent américain Boeing a livré seulement 239 appareils.AIR LIQUIDEAir Liquide a signé un accord à long terme avec Gulf Coast Growth Ventures (GCGV), une coentreprise détenue à parité par ExxonMobil et SABIC, afin de fournir via son réseau de canalisations, de l'oxygène et de l'azote à la future usine de craquage d'éthane de GCGV près de Corpus Christi (Texas). Dans le cadre de cet accord, et afin de fournir des volumes additionnels, Air Liquide prévoit d'investir près de 140 millions de dollars dans la construction d'une nouvelle unité d'envergure mondiale de séparation des gaz de l'air (ASU) à Bay City (Texas), ainsi que dans les infrastructures associées.CARREFOURL'Assemblée Générale des actionnaires de Carrefour réunie le 14 juin 2019 a décidé de proposer aux actionnaires une option de paiement du dividende 2018 en actions. A la clôture de la période pendant laquelle ils pouvaient choisir cette option, les actionnaires l'ayant fait ont représenté 70,44 % des actions de Carrefour. Pour les besoins du paiement du dividende en actions, 17 096 567 actions nouvelles ont été émises, représentant 2,19 % du capital et 1,71 % des droits de vote du distributeur.EDENREDEdenred, spécialiste des solutions de paiements dans le monde du travail, s’associe au Swave, la première plateforme française dédiée à l’innovation dans les services financiers. Créé en 2017 à l’initiative de l’Etat français et opéré par Paris&Co, l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole, Le Swave est un programme de soutien et de stimulation de l’innovation spécialisé dans les technologies numériques dédiées à la finance (domaines de la FinTech, de l’InsurTech et des PayTech).TF1TF1 annonce sa montée au capital du label indépendant de musique Play Two et sa prise de participation majoritaire de 51 %. Société de production musicale et de spectacles créée en octobre 2016 par Julien Godin et Sébastien Duclos, Play Two accompagne les carrières d'artistes populaires comme Gim's, MC Solaar, David Hallyday, Trois Cafés Gourmands, Kids United.