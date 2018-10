Les valeurs à suivre mercredi 10 octobre 2018 à Wall Street

0 0

DROPBOXDropbox est devenue l'une des valeurs préférées de JPMorgan, qui affiche une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 35 dollars. Même si le bureau d'études n'est pas convaincu que le décrochage depuis sept jours des valeurs technologiques de croissance soit fini, il considère que le ratio risque/rentabilité s'est amélioré. Il juge attrayante sa valorisation étant donné ses perspectives de croissance.INTERNATIONAL PAPERLe groupe papetier International Paper a annoncé un programme de rachat d'actions de deux milliards de dollars et une augmentation de 5,3% du dividende annuel à deux dollars par action.MCDONALD'SMcDonald's est attendu en hausse à l'ouverture des marchés américains, grâce au soutien d'un analyste ce mercredi. Ainsi, Guggenheim Securities a relevé sa recommandation de Neutre à Achat sur la valeur, assortie d'un objectif de cours de 200 dollars, selon Marketwatch. Le bureau d'études évoque une décote injustifiable du géant de fast food par rapport à ses pairs, ajoute le média américain.PPG INDUSTRIESAu lendemain d'une chute de plus de 10% en une seule séance, le chimiste américain PPG Industries reste au coeur de l'actualité. Le fonds Trian Fund Management, de l'activiste Nelson Peltz, a annoncé avoir acquis environ 2,6 millions de titres, soit 1% du capital. Le fonds a réagi à un article du Wall Street Journal selon lequel il avait acheté une participation de 2,9% dans PPG pour 690 millions de dollars.SEARS HOLDINGSSears Holdings aurait engagé des conseillers afin de se préparer à une possible faillite avant le remboursement d'une dette de 134 millions de dollars qui arrive à échéance lundi prochain, d’après le Wall Street Journal.