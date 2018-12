Les valeurs à suivre mercredi 12 décembre 2018 à Paris

0

ALSTOMAlstom et Siemens ont convenu de soumettre le 12 décembre une proposition portant sur un ensemble de remèdes à la Commission européenne en réponse à la communication des griefs reçue le 29 octobre. Cet ensemble de remèdes constitue leur proposition en vue de prendre en compte les préoccupations de Bruxelles tout en préservant les fondamentaux économiques et industriels de la transaction. Les remèdes proposés portent principalement sur des activités de signalisation ainsi que des produits de matériels roulants et représentent environ 4% du chiffre d'affaires de l'entité combinée.ALTAMIR/ALBIOMAAltamir a annoncé la cession du solde de sa participation dans Albioma au groupe Impala - groupe diversifié qui emploie plus de 6 000 personnes dans l'énergie, l'industrie, les marques et la gestion d'actifs. Cette participation d'environ 5,5% du capital, qui était détenue par Altamir via sa filiale Financière Hélios, est cédée pour un montant de 31,7 millions d'euros. A l'issue de cette transaction, Altamir ne détient plus d'actions Albioma.Albioma, leader du solaire en Outre-mer, renforce sa présence en France métropolitaine par l'acquisition ce jour d'Eneco France. Créé en 2008 et fort d'un positionnement innovant dans l'autoconsommation, Eneco France développe, construit et exploite des centrales photovoltaïques en toitures et sur hangars agricoles chez les particuliers ou les industriels dans le sud de la France.BIOCORPLe fabricant de dispositifs médicaux Biocorp et Vari, filiale de l'allemand Lindal Group, fabricant de valves et mécanismes pour aérosols pharmaceutiques, ont signé un accord de commercialisation. Ce partenariat donne à Vari l'opportunité d'intégrer et de commercialiser Inspair. Le contrat comprend une clause d'exclusivité couvrant plusieurs pays d'Amérique du Sud, Europe de l'est, Moyen-Orient et Asie du Sud-Est.BOUYGUESA la suite d'un appel d'offres lancé par Bouygues Telecom, Axione, filiale de Bouygues Construction, et son partenaire financier Mirova signent un nouveau contrat de déploiement et d'exploitation de la fibre optique (FTTH) en zone très dense (ZTD). Ce partenariat garantit à Bouygues Telecom le financement et le déploiement d'une infrastructure horizontale complémentaire de 3,4 millions de prises FTTH dans la ZTD tout en bénéficiant du savoir-faire d'Axione en matière de gestion d'infrastructure sur le long-terme.DBV TECHNOLOGIESDBV Technologies a annoncé aujourd'hui qu'une présentation orale évaluant les différences du profil immunitaire de la peau d'individus sains selon les zones du corps avait été présenté par le Dr Ester Del Duca de l'École de médecine Icahn du Mont Sinaï, lors du 3ème Sommet sur les maladies inflammatoires de la peau (Inflammatory Skin Disease Summit ou ISDS) à Vienne, en Autriche, du 12 au 15 décembre 2018.DRONE VOLTDrone Volt constructeur aéronautique français spécialisé en drones civils professionnels, a annoncé une nouvelle commande auprès d'une armée d'Europe du nord. Dans le prolongement de la commande annoncée dans le communiqué de presse du 22 novembre 2018, la même armée vient de commander un drone Hercules 10. " Les armées, partout dans le monde, ont des besoins très importants en matière de drones " déclare Olivier Gualdoni, PDG de Drone Volt.GL EVENTSGL Events a obtenu la gestion de l'activité événementielle de Saint-Etienne et Caen. Ainsi, dans l'agglomération de Saint-Etienne, le groupe devra gérer 3 sites événementiels à compter du 1er janvier 2019 : le Palais des congrès, le Parc des Expositions et l'espace La Verrière--Fauriel. Cette DSP d'une durée de 30 ans sera portée par une société ad'hoc dont GL events sera majoritaire aux côtés de l'Association " Foire économique Saint-Etienne - Parc d'expo "GROUPE ADPL'opérateur des aéroports de Roissy et Orly publiera le trafic du mois de novembre.JCDECAUXJCDecaux annonce le lancement de "Last Mile", un projet pour la logistique urbaine hydrogène en France, avec Akuo Energy, Atawey et les Galeries Lafayette. Celui-ci permettra de déployer un réseau de mobilité zéro émission à travers la France. "Avec Last Mile, JCDecaux poursuit sa stratégie d'innovation visant à faciliter la mobilité durable en ville et élargit son champ d'action avec un projet qui, à bien des égards, présente les mêmes caractéristiques que ses vélos en libre-service qui ont révolutionné les déplacements des citadins dans 70 villes du monde", a déclaré Jean-Charles Decaux.MAUREL & PROMLe groupe pétrolier tiendra une Assemblée Générale.PERNOD RICARDLe fonds activiste Elliott a informé Pernod Ricard qu'ils détenait actuellement un " intérêt économique " dans la société supérieur à 2,5% et qu'il avait fait plusieurs propositions à son PDG, Alexandre Ricard. Ses recommandations comprennent le lancement d'un plan d'amélioration opérationnelle plus ambitieux pour combler l'écart de rentabilité avec la concurrence et l'alignement de la gouvernance d'entreprise avec les meilleures pratiques de marché des entreprises comparables.SIISII a enregistré au premier semestre un résultat net de 13,65 millions d'euros, en hausse de 25,6% à 13,65 millions d'euros et un résultat opérationnel en augmentation de 19,7% à 20,35 millions d'euros. Cette performance du groupe de Conseil en technologies et de Services numériques est portée par la forte amélioration de la rentabilité à l’international. La marge opérationnelle a progressé de 2 points et atteint 8,6%, et ce malgré de nouvelles provisions de créances en Espagne.THALESLa Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition de Gemalto par Thales. Toutefois, l'autorisation est subordonnée à la cession de l'activité de Thales concernant les modules matériels de sécurité à usage général. Ces produits de sécurité des données sont des dispositifs matériels dédiés utilisant un logiciel de cryptage pour générer, protéger et gérer des clés de chiffrement visant à protéger des données dans un module inviolable sécurisé.THERADIAGLe conseil d'administration de Theradiag a nommé Bertrand de Castelnau en tant que directeur général. Bertrand de Castelnau succède à Michel Finance, dont le mandat prendra fin le 31 décembre 2018, et prendra ses fonctions à compter du 21 janvier 2019. Dans ce cadre, le conseil d'administration a nommé Fabienne François, actuellement directrice administrative et financière de Theradiag, en qualité de directeur général par intérim du 1er janvier au 20 janvier 2019. Agé de 58 ans, Bertrand de Castelnau possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du diagnostic.TOTALTotal et le ministère du Pétrole, de l'Energie et des Mines de Mauritanie ont signé un accord octroyant à Total deux nouveaux contrats d'exploration et de production portant sur les blocs C15 et C31, situés en eaux profondes au large de la Mauritanie et d'une superficie de 14 175 km2. Selon les termes des contrats, Total sera l'opérateur de ces deux blocs, avec une participation de 90% aux côtés de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier (SMHPM) qui détiendra les 10% restants.UNIBELLes ambitions du plan de transformation et de croissance durable du Groupe Bel, engagé depuis 2015,et visant à soutenir la croissance de ses marques à l'international et son développement sur le segment du snacking sain ont été confirmées. Face à ces enjeux, et pour préserver sa compétitivité en particulier en France, Bel a annoncé le 20 septembre 2018 un projet de nouvelle organisation emportant une réduction des effectifs notamment au sein du siège social de Suresnes dans le cadre d'un plan de départ volontaire, dont la procédure légale se poursuit.XILAMXilam Animation dit avoir réalisé une série impressionnante de pré-ventes mondiales pour la diffusion de sa nouvelle série d'animation, Mister Magoo, d'après le dessin animé classique du même nom. La série est en cours de production et sa diffusion débutera au printemps 2019. Le groupe Turner a acquis les droits de diffusion payants de Mister Magoo pour la France, l'Afrique francophone et anglophone, le Moyen-Orient, Israël, la Turquie, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est pour sa chaîne Boomerang.