Les valeurs à suivre mercredi 14 novembre 2019 à la Bourse de Paris

0

ALTICE EUROPEAltice Europe a dégagé, au titre de son troisième trimestre, un Ebitda ajusté de 1,41 milliard d'euros, en hausse de 8,8%. Le chiffre d'affaires s'établit lui à 3,67 milliards, en progression de 6,9%. Quant à Altice France, l'Ebita ajusté ressort à 1,05 milliard (+9%) et le chiffre d'affaires atteint 2,646 milliards (+7,2%), avec une croissance dans tous les segments. L'opérateur a continué à réduire le taux de désabonnement dans le fixe et le mobile. Pour l'année 2019, il a ainsi réitéré ses objectifs.AXAAXA a annoncé le succès de la cession de 144 000 000 actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings (EQH), dans le cadre d'une offre secondaire de ces actions. Le produit net pour l'assureur s'élève à environ 3,1 milliards de dollars américains, soit environ 2,9 milliards d'euros, correspondant à un prix net de 21,8 dollars américains par action. " La cession réussie du solde de la participation d'AXA dans EQH est une étape majeure de notre processus de transformation ", a déclaré Thomas Buberl, Directeur général d'AXA.BILENDIBilendi a enregistré au troisième trimestre 2019 un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros, en progression de 12,6 %. Ces chiffres intègrent l’activité de Via! à compter du 1er février 2019. À périmètre comparable, la croissance globale s’établit à 8,9 % (+8,6 % à taux de change constant). L'activité reste portée par la dynamique de l'international (+17,9 %) avec un poids toujours croissant des contrats multi-pays vendus en France mais facturés de l'étranger, ce qui pèse sur l'activité en France.GUERBETGuerbet, spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, annonce aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique avec InterSystems, un des leaders mondiaux des technologies de l'information, notamment pour la santé, pour permettre une intégration optimale de Contrast&Care, solution informatique de gestion de l'injection des produits de contraste, dans les systèmes informatiques des hôpitaux et centres d'imagerie médicale.HORIZONTAL SOFTWAREHorizontal Software a présenté des résultats en nette amélioration au premier semestre grâce à la réduction de ses frais fixes et la sélectivité de ses projets. L'éditeur de logiciels du capital humain a dévoilé une perte nette de 669 000 euros contre une perte de 3,38 millions d'euros, un an auparavant. L'Ebitda a suivi le même chemin, passant de -1,67 million d'euros à -97 000 euros ce semestre. Le chiffre d'affaires recule de 1,1% à 2,751 millions d'euros.JACQUET METAL SERVICEJacquet Metal Service a dévoilé au troisième trimestre un résultat net part du groupe de 2 millions contre 12 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant ressort à 15 millions contre 20 millions. Pour sa part, l'Ebitda courant atteint 15 millions contre 25 millions. Le chiffre d'affaires s établit lui à 375 millions. Il était de 427 millions au troisième trimestre 2018. Le groupe évoque notamment " une conjoncture nettement moins favorable que celle de l'exercice précédent " et précise que les conditions devraient être relativement équivalentes au quatrième trimestre.