Les valeurs à suivre mercredi 17 février 2021 à Paris

L'exploitant d'aéroport publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Le trafic total du Groupe ADP a chuté de 67,1% en janvier 2021 sur un an, avec 8,5 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Hors l'effet périmètre favorable de l'intégration des aéroports de GMR Airports, qui ne figuraient pas dans le groupe en janvier 2020, la baisse du trafic groupe serait de -74,5%. En janvier 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic recule de 73,5%, avec 2,1 millions de passagers accueillis. Dans le détail, Paris Charles de Gaulle a accueilli 1,2 million de passagers (-78,3%) et Paris Orly 0,9 million de passagers (- 62,1%).Air Liquide annonce la vente de ses activités en Grèce à SOL Group, transaction incluant les sociétés Air Liquide Hellas (ALH) et Vitalaire Hellas. " Ce désinvestissement illustre la stratégie d'Air Liquide de revue régulière de son portefeuille d'activités afin d'accroître sa présence dans des régions clés, pour renforcer sa densité géographique, et dès lors sa performance ", a expliqué le spécialiste des gaz industriels.Entre 2019 et 2020, le résultat net, part du groupe, de Bic, est passé de 176,1 millions d'euros à 93,7 millions d'euros. Le résultat d'exploitation normalisé a atteint 229,1 millions d'euros, en nette baisse par rapport à 2010 où il s'était élevé à 331,8 millions d'euros. Il a représenté une marge d'exploitation normalisée : 14,1 % contre 17% en 2019. Le chiffre d'affaires du spécialiste des biens de grande consommation a atteint 1,628 milliards d'euros, en repli de 12,6 % à base comparable.L'entreprise de services du numérique publiera (après Bourse) ses résultats annuels.L'assureur a publié ses résultats annuels. A suivre...Eramet a affiché une nette part du groupe de 675 million d'euros en 2020, dont -623 millions d'euros au premier semestre, impacté principalement par des dépréciations d'actifs (-498 millions d'euros). La perte était de 184 millions d'euros en 2019. L'Ebitda du groupe minier a baisse de 37% à 398 millions d'euros alors que le chiffre d'affaires a reculé de 3% à 3,55 milliards d'euros.En dépit d'une légère baisse de son activité, IGE+XAO a amélioré sa rentabilité en 2020. Le résultat net, part du groupe, a progressé de 15,7% à 7,98 millions d'euros. Le résultat opérationnel a pour sa part progressé de 8,7% à 10,62 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 32,5% contre 28,8% en 2019. Il a été " favorisé notamment par une baisse significative des frais de déplacements et par l'annulation des salons professionnels ".Kering a dévoilé un résultat net, part du groupe, en repli de 6,9% à 2,15 milliards d'euros. Le résultat opérationnel courant du groupe de luxe s'est replié de 34,4% à 3,135 milliards d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 23,9% contre 30,1% en 2019. Le chiffre d'affaires a reculé de 17,5% à 13,1 milliards d'euros. Il a reculé de 16,4% en comparable. Il a encore baissé de 4,8% en comparable au quatrième trimestre alors qu'il était anticipé en progression de 1% par le consensus.La foncière spécialisée dans les centres commerciaux publiera ses résultats annuels.En 2020, le Groupe M6 a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,27 milliard d'euros, en baisse de 12,5%. Cette variation reflète en premier lieu le recul des recettes publicitaires (-11,5%), affectées très sévèrement au printemps par l'arrêt quasi-intégral de l'économie française en raison du confinement de la population. Celles-ci s'inscrivent toutefois en croissance de 1,6% au dernier trimestre, tirée par le média Télévision (+3,2% à 927,9 millions d'euros). La crise a aussi eu un impact sur les revenus non-publicitaires (droits audiovisuels, etc.), en repli de 15,8%.Microware a enregistré un chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2020 de 28,7 millions d'euros, en hausse de 2,9%. L'évolution de la parité euro-dollar a pénalisé le niveau de croissance sur ce trimestre. A taux de changes constants, la progression est ressortie à 7,3%, toujours tirée par une activité soutenue aux Etats-Unis. Le Groupe a enregistré en 2020 un niveau de prises de commandes de 109,1 millions. Celui-ci est inférieur au niveau atteint en 2019 (124,1 millions), en raison de l'attentisme plus prononcé des donneurs d'ordre, en particulier sur la deuxième partie de l'exercice.Nexans a généré en 2020 un résultat net à 80 millions d'euros, comprenant un impact négatif lié à la Covid-19 estimé à 102 millions d'euros et une plus-value nette de cession de 107 millions d'euros nette d'impôt), contre une perte nette de 118 millions d'euros en 2019. L'Ebitda du spécialiste du câble a baissé de 16% à 347 millions d'euros, représentant une marge de 6,1 % contre 6,4 % en 2019. Le groupe a accéléré les mesures de réduction des coûts en 2020, " générant une amélioration de l'Ebitda de 90 millions d'euros ".OL Groupe, la holding cotée en bourse chapeautant l'Olympique Lyonnais, a dévoilé mardi soir les résultats du premier semestre de son exercice 2020-2021 (juillet à décembre). Ainsi, le groupe a accusé une perte nette (part du groupe) de 50,6 millions d'euros sur la période, à comparer avec un bénéfice net de 14,9 millions d'euros lors de la même période de l'exercice précédent. De son côté, l'excédent brut d'exploitation (EBE) ressort à -9,3 millions d'euros, contre 61,8 millions d'euros un an plus tôt.Le spécialiste des tubes en acier sans soudure publiera ses résultats annuels.Vinci a fait état d'une chute de 17% du trafic des réseaux interurbains gérés par Vinci Autoroutes en janvier 2021 par rapport à l'an dernier à la même époque. Pour les véhicules légers, le repli est de 19,3%, alors que pour les poids lourds, il est de 5,4%. Vinci Airports a lui vu son trafic de passagers chuter de 79,5%, notamment au Royaume-Uni et au Cambodge (-96,4% et -97,4% respectivement), alors qu'en France la baisse a été de 78,1%. Le brésil s'en sort mieux avec un repli de 23,7%.