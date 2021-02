Les valeurs à suivre mercredi 17 février 2021 à Wall Street

© AOF 2021

AIGAu quatrième trimestre 2020, AIG a réalisé une perte de 60 millions de dollars, soit -7 cents par action, contre un bénéfice de 922 millions, ou 1,03 dollar par action, un an plus tôt. L'assureur américain explique que cette perte est due principalement aux moins-values réalisées sur les produits dérivés, s'élevant à 1,2 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté après impôt ressort en baisse de 10% à 827 millions de dollars en raison de l'impact des catastrophes naturelles (notamment les ouragans Sally, Zeta, Laura et Delta) et du covid-19.ANALOG DEVICESLe fabricant de semi-conducteurs Analog Devices a présenté des résultats et perspectives meilleurs qu'attendu. Au premier trimestre, clos fin janvier, le groupe a réalisé un bénéfice net de 388,52 millions de dollars, soit 1,04 dollar par action, contre un bénéfice de 203,87 millions de dollars, ou 55 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,44 dollar, soit 11 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a bondi de 20% à 1,56 milliard de dollars, là où le marché attendait 1,51 milliard de dollars.BERKSHIRE HATHAWAY/VERIZON/CHEVRONLe conglomérat dirigé par Warren Buffett, Berkshire Hathaway a investi 8,6 milliards de dollars dans Verizon Communications et 4,1 milliards dans Chevron.FORDFord a annoncé jeudi que l’ensemble de sa gamme sera complètement électrique en Europe d’ici 2030. Pour ce faire, le constructeur automobile américain investira notamment 1 milliard de dollars durant les 30 prochains mois pour transformer son usine allemande, située dans la ville de Cologne. Ford entend produire son premier véhicule électrique sur le sol européen dans cette usine, à partir de 2023. Pour rappel, Ford avait dit début février qu’il souhaitait investir au moins 22 milliards de dollars d'ici 2025 dans l’électrique, soit le double que ce qu'il prévoyait auparavant.HILTON WORLDWIDEHilton Worldwide Holdings a publié mercredi ses résultats au titre du quatrième trimestre 2020. Entre octobre et décembre, le groupe hôtelier américain a ainsi accusé une perte par action ajustée inattendue : -10 cents contre +3 cents anticipés par le consensus FactSet. De son côté, le chiffre d’affaires a chuté de plus de 62 % à 890 millions de dollars, décevant nettement les attentes du marché qui s’établissaient à 1,03 milliard de dollars. En données comparables, le revenu par chambre disponible (critère clef dans le secteur) a chuté de 59,2 % et manque également les attentes.MODERNAModerna a reçu une commande supplémentaire de 150 millions de doses de son vaccin contre le Covid-19 de la part de la Commission européenne pour 2021. L'accord prévoit une option qui doit permettre à l'Union européenne de commander 150 millions de doses de plus en 2022. L'UE avait déjà passé commande de 160 millions de doses pour cette année.WALT DISNEYDisneyland Hong Kong rouvrira ce vendredi 19 février 2021. C'est ce qu'a annoncé ce matin Disney Parks News sur son compte Twitter. Il avait re-fermé début décembre en raison de la remontée des cas de covid-19 dans la région. Le parc hong-kongais rejoint ainsi ceux de d'Orlando, Shanghai et Tokyo, restés ouverts. Disneland Paris et Walt Disney Studios à Los Angeles ne devraient en revanche pas rouvrir avant le printemps, au mieux.