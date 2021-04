Les valeurs à suivre mercredi 21 avril 2021 à Paris

© AOF 2021

Le groupe hôtelier publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Un tribunal américain du district Sud de New York a accepté en partie une requête post-verdict déposée par Syntel, qui fait désormais partie d'Atos, dans le cadre du litige entre Syntel et Cognizant et sa filiale TriZetto. Le tribunal a réduit les 855 millions de dollars de dommages-intérêts accordés par le jury à 570 millions de dollars et a rejeté une demande de Cognizant et de TriZetto visant à obtenir 75 millions de dollars d'intérêts supplémentaires relatifs à la période précédant le jugement.Carrefour a généré un chiffre d'affaires de 18,56 milliards d'euros au premier trimestre, en croissance comparable de 4,2% grâce à sa performance au Brésil (+11,6%) dans un contexte sanitaire dégradé. En France, la croissance est de 3,5% et le distributeur revendique une surperformance dans tous les formats. En Espagne, la croissance a atteint 1,7%. L'e-commerce alimentaire a bondi de 56% après une progression de 45% au premier trimestre 2020.Le groupe agroalimentaire publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Au cours du quatrième trimestre 2020/21, Focus Home Interactive a généré un chiffre d'affaires de 29,6 millions d'euros, en hausse de 23%. Le catalogue est en hausse de 12% à 12,5 millions d'euros. Le back-catalogue poursuit sa très bonne performance avec un chiffre d'affaires en hausse de 30% à 16,7 millions d'euros. Sur l'exercice, les ventes digitales ont représenté 89% des ventes totales, contre 82% l'année précédente. La part des ventes à l'international poursuit également sa progression atteignant 95% contre 93% pour l'exercice 2019/20.L'entreprise de travail temporaire publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Le fabricant de parfums sous licence a publier son chiffre d'affaires du premier trimestre. A suivre...Kalray a essuyé en 2020 une perte nette de 11,818 millions d'euros contre -9,085 millions d'euros en 2019. L'Ebitda s'est dégradé de 5%, à - 5 862 millions d'euros. Le free cash-flow annuel pionnier des processeurs intelligents est, lui, ressorti, comme prévu, légèrement supérieur à celui de 2019, à -15,05 millions d'euros contre -14,19 millions d'euros en 2019. Le total des produits d'exploitation a atteint 10,756 millions d'euros, en progression de 12%.Après LVMH la semaine dernière, c’est désormais au tour de son grand rival Kering de lever le voile sur son activité du premier trimestre 2021. Sur la période, le groupe dirigé par François-Henri Pinault a réalisé un chiffre d’affaires de 3,89 milliards d’euros, en hausse de 21,4 % à données publiées et de 25,8 % en comparable. Dans le détail, le chiffre d’affaires de Gucci s’élève à 2,17 milliards d’euros, en hausse de 20,2% à données publiées et de 24,6% en comparable. La marque phare du groupe a particulièrement séduit en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.Le fournisseur franco-allemand d'équipements et de services pour l'industrie biopharmaceutique a publié ses résultats du premier trimestre. A suivre...Le spécialiste des matériaux semi-conducteur publiera son chiffre d'affaires annuel.Le chiffre d'affaires de Somfy est ressorti à 375,7 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'exercice, en augmentation de 29% en termes réels et de 28,7% à données comparables. Il a bénéficié d'un effet de périmètre positif de 8,4 millions d'euros, du fait de l'intégration de Repar'stores, société acquise en décembre dernier, et a pâti d'un effet de change négatif de 7,6 millions d'euros, en raison de l'appréciation de l'euro face à de nombreuses devises.Valneva, société spécialisée dans les vaccins contre les maladies infectieuses, a annoncé qu'elle se focaliserait maintenant sur des discussions bilatérales, pays par pays, pour fournir son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19, VLA2001. En conséquence, elle ne donnerait plus la priorité aux discussions de fourniture centralisée actuellement en cours avec la Commission Européenne.Au cours du premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires de Worldline a atteint 1,080 milliard d'euros, en recul de 9% en données comparables. Le groupe a souffert en particulier de la contraction de 16,5% de la division, Solutions & Services de Terminaux de paiement. Les Services aux Commerçants ont aussi souffert : -8,7%. Ces chiffres reflètent " les mesures de confinement et de fermeture des magasins dans nos principaux marchés ".