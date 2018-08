Les valeurs à suivre mercredi 22 août 2018 à Wall Street

0 0

ANALOG DEVICESLe fabricant de semi-conducteurs Analog Devices a présenté des résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, clos début août, le groupe a réalisé un bénéfice net de 414,46 millions de dollars, soit 1,10 dollar par action, contre un bénéfice de 68,92 millions de dollars, ou 18 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,53 dollar, soit 8 cents de plus que le consensus Thomson Reuters. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10% à 1,57 milliard de dollars.GOODYEARL’américain Goodyear est attendu en fort recul lors de l’ouverture de Wall Street, pénalisé par le nouvel avertissement sur résultats lancé par l’allemand Continental en fin de matinée. L’équipementier automobile allemand, surtout connu pour ses pneumatiques, vise désormais un chiffre d'affaires d'environ 46 milliards d'euros et une marge d'Ebit de plus de 9% pour son exercice 2018. Précédemment, Continental visait respectivement 47 milliards d'euros et plus de 10%. Dans son communiqué, le groupe allemand pointe notamment du doigt des ventes plus faibles que prévu et une hausse des coûts.LOWE'SLe numéro deux américain du bricolage Lowe's est anticipé en repli à Wall Street après avoir réduit ses prévisions annuelles. Il vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 4,50 et 4,60 dollars pour des ventes en progression de 4,5%, dont 3% à surface comparable. Le concurrent d’Home Depot tablait auparavant sur un bénéfice par action ajusté entre 5,40 et 5,50 dollars pour des ventes en comparable en augmentation de 3,5%.TARGETLe distributeur américain Target est attendu en forte hausse à Wall Street grâce à des résultats meilleurs que prévu et au relèvement de ses objectifs. Au deuxième trimestre, clos début août, son bénéfice net a progressé de 19,1% à 799 millions de dollars, soit 1,49 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action s’est élevé à 1,47 dollar, dépassant largement le consensus Thomson Reuters s’élevant à 1,40 dollar. Le revenu de Target a augmenté de 6,9% à 17,78 milliards de dollars alors que le marché visait seulement 17,31 milliards de dollars.